Хокимият Ташкентской области сообщил детали инцидента в школе №17 махалли «Бойгули» Аккурганского района, где у учеников требовали по 10−20 тысяч сумов на покупку SIM-карт для сбора голосов по проекту инициативного бюджетирования на портале Open Budget.

По итогам изучения специальной рабочей группы выяснилось, что задание по привлечению учеников для сбора голосов по «Открытому бюджету» дала директор школы.

Деньги собирали в филиале школы, где обучаются 45 учеников начальных классов. К дисциплинарной ответственности привлечены классные руководители, вовлёкшие учащихся в кампанию, а директор школы Л. Усманова освобождена от должности.

По данным хокимията, филиал школы был недавно отремонтирован и оснащён необходимыми принадлежностями. Коллектив школы по своей инициативе решил принять участие в проекте «Открытый бюджет» и закупить дополнительные электронные доски и компьютерную технику на 300 млн сумов.

Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев, одновременно являющийся председателем областного совета по образованию, поручил должностным лицам изучить, есть ли такая потребность в школе, и обеспечить её нужным оборудованием за счёт средств местного бюджета.

«Мы верим, что в других школах такая ситуация не повторится, и просим помнить, что учителя посещают школу, чтобы преподавать, а дети — чтобы получать образование», — говорится в сообщении Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана.

Министр Хилола Умарова ранее призывала учителей обращаться по номеру 71−202−09−09, если их принуждают участвовать в голосовании в рамках инициативного бюджета.

Текущее голосование по «Открытому бюджету» продлится до 7 апреля. В первом сезоне планируется выделить на финансирование проектов граждан 1,7 трлн сумов.