С 13 марта в Узбекистане стартует этап голосования по проектам инициативного бюджетирования на портале «Открытый бюджет». Голосование начнётся в ночь на среду — с 00:00 — и продлится до 23:59 1 апреля.

В рамках первого сезона 2024 года ожидается выделение порядка 3,02 трлн сумов для финансирования проектов, выдвигаемых гражданами. По данным портала «Открытый бюджет», от жителей 9443 махаллей поступило 35575 инициатив, из них одобрены 28919.

С этого сезона в процесс голосования внедряется принцип «Один человек — один голос». Цель — предотвращение фактов с массовой покупкой SIM-карт для сбора голосов.

Ранее сообщалось, что с 2024 года граждане смогут выдвигать через портал «Открытый бюджет» инициативы стоимостью до 250 млн сумов для создания общественных парков и садов.

«Газета.uz» рассказывала, как проект помогает объединить людей вокруг общих инициатив и развивать гражданскую активность.

Бывшая постоянная представительница ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска в своей колонке для «Газеты.uz» писала, что инициативное бюджетирование усиливает чувство сопричастности граждан к решению проблем и улучшению качества жизни.

Инициативное или партисипаторное бюджетирование — это форма непосредственного участия населения в местном самоуправлении путём выдвижения инициатив расходованию определённой части бюджетных средств.