Директор школы №9 Навбахорского района Навоийской области принуждала учителей собрать по 100 голосов для проекта, выставленного на голосование на портале «Открытый бюджет». Об этом стало известно из аудиозаписи, распространившейся в интернете.

Голос на записи обещает «пить кровь» и удержать «миллионы» из зарплат учителей, если она не победит в голосовании.

Управление дошкольного и школьного образования области в своём заявлении подтвердило, что голос на записи принадлежит директору данной школы Д. Туробовой.

К директору применено дисциплинарное взыскание. Уполномоченные органы изучают наличие в её действиях признаков административного правонарушения, говорится в заявлении.

Недавно сообщалось об увольнении в Аккурганском районе Ташкентской области директора школы, где у учеников собирали деньги на покупку SIM-карт для сбора голосов по проекту «Открытый бюджет».

До этого появилась информация о принуждении к сбору голосов учителей в Ангорском районе Сурхандарьи некими «руководителями». Министр дошкольного и школьного образования тогда призвала учителей обращаться по номеру 71−202−09−09, если их принуждают участвовать в голосовании в рамках инициативного бюджета.

Национальная комиссия по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом также заявляла, что изучает сообщения о привлечении работников различных отраслей к сбору голосов.

В конце марта в Узбекистане была введена административная и уголовная ответственность за принуждение к труду педагогических работников.