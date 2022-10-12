В 2019 году правительство Узбекистана внедрило инициативное бюджетирование (Participatory Budgeting) — процесс, при котором граждане принимают участие в принятии решений о том, как, где и на что будет расходоваться часть бюджетных средств. Результаты очередного цикла голосования показывают повышенный интерес к практике инициативного бюджетирования (ИБ) среди населения, СМИ и институтов гражданского общества. С момента внедрения ИБ количество предложений, выдвинутых гражданами, увеличилось в 2,5 раза; а голосов граждан, участвовавших в отборе проектов, — почти в 10 раз. Матильда Димовска, постоянная представительница ПРООН в Узбекистане, рассказывает о том, как развивалось инициативное бюджетирование, какие преимущества и возможности для развития оно создаёт и что нужно учитывать, двигаясь вперёд.

Развитие инициативного бюджетирования в Узбекистане

Узбекистан впервые внедрил ИБ с принятием постановления президента «О мерах по обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном процессе» от 22 августа 2018 года. Этот шаг заложил основу для направления не менее 10% дополнительных доходов бюджетов районов (городов) на финансирование направлений (мероприятий), предлагаемых гражданами.

В 2021 году ИБ получило более широкую политическую и финансовую поддержку. Постановление президента «О дополнительных мерах по обеспечению активного участия граждан в бюджетном процессе», принятое в апреле прошлого года, предусматривало выделение 5% от утвержденных общих расходов бюджетов районов (городов) на финансирование предложений, выдвигаемых гражданами. Не менее 30% дополнительных доходов районного и городского бюджета также предусматривалось направить на инициативы граждан.

В том же 2021 году новый механизм распределения бюджетных средств на инициативы граждан был апробирован в одном районе Каракалпакстана и каждой области. Начиная с 2022 года, практика инициативного бюджетирования распространилась на все районы страны. Ежегодно проходит два цикла выдвижения и отбора предложений граждан для финансирования за счёт бюджетных средств.

По мере того, как граждане узнают больше об этом механизме и результатах, их интерес, доверие и степень вовлечённости, соответственно, растут. И здесь цифры говорят сами за себя. Расширение доли бюджетных средств, выделенных на ИБ, привело к увеличению в 2,5 раза количества выдвинутых предложений граждан — с 28,7 тысячи в 2019 году до 69,7 тысячи в 2022 году, а количество проголосовавших граждан увеличилось с 87,7 тысячи до 6,7 миллиона соответственно. Кроме того, количество проектов, отобранных для финансирования, увеличилось с 1102 до 2354.

За этими цифрами стоят настоящие активные граждане, которые благодаря собственной инициативе смогли решить инфраструктурные проблемы в своих сообществах, сделав свою жизнь и жизнь своих соседей лучше и комфортнее.

Механизм инициативного бюджетирования в Узбекистане предоставляет гражданам важные рычаги для расстановки приоритетов и ускорения реализации определённых инициатив, которые могли бы занять больше времени, если бы ждали своей очереди в обычном процессе государственного планирования. Кроме того, во избежание дублирования граждане уведомляются в случае, если инициативы, которые они представляют в отборочные комиссии для предварительного рассмотрения, совпадают с другими инвестиционными планами.

Ускоряя достижение Целей устойчивого развития через инициативное бюджетирование

Внедрение и расширение практик ИБ помогает правительству в вопросах сокращения бедности, тем самым способствуя достижению Цели устойчивого развития (ЦУР) 1, которая призывает «положить конец бедности во всех её формах» посредством доступа к образованию, здравоохранению, рынкам сбыта и т. д. Кроме того, ИБ играет особое значение в развитии сельской местности со слабо развитой инфраструктурой, где большинство дорог грунтовые и их трудно использовать в сезон дождей. На протяжении большей части года из-за плохого состояния дорог людям сложно перемещаться на работу, а детям ходить в школу. Этот фактор препятствует торговле, усложняя доступ сельских районов к внутренним и региональным рынкам, тем самым влияя на экономический рост.





Например, жители махалли «Янгихаёт» Кумкурганского района Сурхандарьинской области были вынуждены мириться с трудностями, связанными с частыми отключениями электроэнергии. Надо ли говорить, что отсутствие интернета, тусклое освещение, невозможность пользоваться электроприборами создавали большой дискомфорт в их повседневной жизни. Ойбек Усанов, студент-архитектор из этой махалли, видел в этом большую помеху для своей учебы.





Он направил предложение установить электротрансформатор в своей махалле, и оно набрало достаточно голосов, чтобы его можно было профинансировать из средств местного бюджета. Сегодня каждый дом в махалле «Янгихаёт» имеет доступ к стабильному и качественному электричеству, и Ойбеку удалось инициировать дополнительные улучшения в своей махалле с помощью портала «Открытый бюджет».

Более свежий пример этого года: активный житель махалли Джумабозор Ташкентской области подал заявку на ремонт дороги протяженностью 1,5 км и, набрав нужное количество голосов, получил почти 650 млн сумов (около 60 тысяч долларов США), выделенных из государственных средств, на реабилитацию их дороги в сельской местности. Это только два из тысяч случаев, которые были включены в список приоритетных и нашли более быструю реализацию, благодаря активному участию граждан через платформу инициативного бюджетирования.

Возможности расширения практики инициативного бюджетирования

Отмечая проделанную работу и полученные результаты, можно отметить, что практика ИБ выиграет от усовершенствований и от вовлечения большего числа граждан. Во-первых, осознание гражданами своего влияния на принятие бюджетных решений является ключом к их активному участию, без которого внедрение ИБ останется формальностью. Поэтому было бы полезно расширить информационную кампанию и повысить осведомленность о механизмах ИБ, его возможностях и преимуществах. Это послужит дополнительной мотивацией к участию граждан в бюджетном процессе.

Важно также повышать бюджетную грамотность и таким образом расширять возможности граждан участвовать во всех этапах бюджетного процесса. Система более эффективна, когда сообщества понимают важность не только внесения предложений, но и их обсуждения, и настаивают на общественном контроле.

Чтобы усилить роль гражданского общества в реализации и мониторинге проектов, финансируемых за счёт ИБ, а также сделать их более инклюзивными, учебные программы могут быть дополнены образовательными модулями, ориентированными на женщин, молодёжь, уязвимые слои населения и другие маргинализированные группы. Для институционализации процесса важно разработать инструкции и учебные курсы по ИБ, подготовить тренеров для регулярных семинаров, а также организовать информационную кампанию и распространить передовой опыт.

Предлагаемые меры по более широкому информированию граждан и повышению их бюджетной грамотности и осведомлённости критически важны для правильного понимания возможностей ИБ, роли самих граждан в этом процессе и ценности их голоса в продвижении проектов, направленных на решение наиболее важных для местных сообществ проблем. Как показывает практика, нехватку информации заполняют сами участники ИБ — активные граждане, заинтересованные в продвижении определенных проектов. С началом голосования в разных регионах проводятся агитационные кампании. Появилась практика, когда в оживлённых общественных местах граждане собирают голоса за небольшое вознаграждение. В такой ситуации не исключено, что проголосовавшие граждане отправляют свой голос (SMS-сообщение) за проект, даже не вникая в его суть, при этом значительно увеличивают шансы на его выигрыш. Широкая информационная кампания с привлечением ННО, подготовка тренеров, помогающих в формировании проектов, организация встреч с гражданами по разъяснению возможностей ИБ и важности их голосов помогут повысить ответственность граждан как в выдвижении инициатив, так и в активном осознанном голосовании.

Расширение практик ИБ во многом зависит от доступного финансирования. Для софинансирования гражданских инициатив могут быть привлечены дополнительные источники финансирования через краудфандинг, финансирование со стороны диаспоры, корпоративная филантропия и т. д. Таким образом, в этот процесс можно привлечь не только государственные ресурсы, но и средства бизнеса и самих участников ИБ, что повысит их сопричастность к решаемым проблемам и ценность реализуемых инициатив. Нет необходимости подчёркивать, что все эти варианты должны быть изучены и в последующем, в случае осуществимости и общественной приемлемости, внедрены.

В заключении хочу отметить, что ПРООН поддерживает полноценное участие граждан в определении приоритетов и выдвижении проектов местного развития, процессе голосования и мониторинга их реализации, а также считает, что ИБ может значительно усилить чувство сопричастности граждан и улучшить качество их жизни.

Наши эксперты поддержали правительство в разработке методологии и выборе модели ИБ для Узбекистана на основе изучения и обзора передового международного опыта в этой области. Мы работали с Министерством финансов над совершенствованием портала «Открытый бюджет», который теперь позволяет тысячам граждан легко вносить свои предложения, участвовать в обсуждениях и голосовать за лучшие проекты. Для активного участия граждан ПРООН также оказала поддержку в проведении информационно-просветительской кампании и организации серии тренингов для специалистов территориальных управлений Министерства финансов и других заинтересованных сторон.

Хотя первоначальные шаги по внедрению инициативного бюджетирования в Узбекистане продемонстрировали весьма положительные результаты, ещё предстоит большая работа по смещению фокуса бюджетного процесса на вовлечение граждан. ПРООН и Министерство финансов Узбекистана будут продолжать совместную работу в этом направлении.