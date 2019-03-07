С 1 мая отменяются запреты применения труда женщин в определенных отраслях или профессиях. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана об усилении гарантий трудовых прав женщин. Документ принят 7 марта, в преддверии Международного женского дня.

Сейчас статьей 225 Трудового кодекса Узбекистана запрещается применение труда женщин на работах с неблагоприятными условиями труда, а также на подземных работах, кроме некоторых нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию.

Этот список включает 44 вида работ, среди которых — горные работы, добыча нефти и газа, черная металлургия, строительные и монтажные работы.

Вместо списка документом предусмотрено создание рекомендуемого перечня отраслей или профессий, которые могут отрицательно влиять на здоровье женщин.

Постановлением установлено, что в случае использования отцом не менее трех месяцев отпуска по уходу за ребенком, одному из родителей предоставляется дополнительный отпуск по уходу за ребенком продолжительностью один месяц с выплатой пособия.

Кроме того, одному из родителей, воспитывающих ребенка, не достигшего возраста двух лет, за счет перерывов на отдых и питание, а также кормление ребенка, предоставляемых им во время работы, по согласованию с работодателем предоставляется право установления времени на перерыв, используемого в течение дня.

Документом запрещается расторжение по инициативе работодателя трудового договора, заключенного на неопределенный срок в связи с достижением женщинами пенсионного возраста или, согласно законодательству, с возникновением права на пенсию по возрасту до достижения женщинами возраста 60 лет, а также срочного трудового договора до истечения срока его действия.

При рассмотрении в судах дел о нарушении равноправия мужчин и женщин, оплата юридических услуг, оказываемых женщинам со стороны адвокатов, покрывается по их желанию за счет государства, отмечается в документе.