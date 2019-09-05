Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября подписал закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», принятый Законодательной палатой 17 августа и одобренный Сенатом 23 августа. Документ опубликован в Национальной базе законодательства.

Закон определяет прямую дискриминацию по признаку пола как любое различие, исключение или ограничение, которые направлены на непризнание за женщинами и мужчинами их прав и свобод во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе дискриминация по причине семейного положения, беременности, семейных обязанностей, а также сексуальное домогательство, разная оплата за равный труд и квалификацию.

Косвенная дискриминация, согласно закону, — это создание ситуации, положения или критериев, ставящих лиц одного пола в менее благоприятное положение по сравнению с лицами другого пола, в том числе пропаганда гендерного неравенства через средства массовой информации, образование, культуру, установление условий или требований, которые могут повлечь негативные последствия для лиц определенного пола.

Законом вводится понятие гендерно-правовой экспертизы — анализ нормативно-правовых актов и их проектов на предмет соответствия принципам обеспечений гарантий равных прав и возможностей для женщин и мужчин.

Основными принципами обеспечения гарантий равных прав и возможностей для женщин и мужчин являются законность, демократизм, равноправие женщин и мужчин, недопустимость дискриминации по признаку пола, открытость и прозрачность.

Не является дискриминацией по признаку пола:

установление различий в регулировании отношений, связанных с функциями рождения детей и грудного вскармливания;

призыв на срочную военную службу;

особенности охраны труда женщин и мужчин, связанные с охраной их репродуктивного здоровья;

предоставление рекомендаций к профессиональной квалификации, основанных на возможностях выполнения обязанностей только лицами определенного пола;

установление различий в регулировании порядка и условий содержания в местах содержания под стражей, исполнения наказания и иных мер правового воздействия;

позитивные меры, направленные на укрепление социального статуса женщин в обществе, обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин.

В документе подчеркивается, что государство гарантирует женщинам и мужчинам равное участие в управлении делами общества и государства, избирательном процессе, обеспечение равных прав и возможностей в сфере охраны здоровья, образования, науки, культуры, труда и социальной защиты, а также в других сферах государственной и общественной жизни.

При принятии на государственную службу и в период ее прохождения не допускается прямая и косвенная дискриминация по признаку полу. Равный доступ женщин и мужчин при этом обеспечивается согласно квалификации и профессиональной подготовке.

Женщины и мужчины имеют равные права и обязанности в сфере семейных отношений. Равенство основано на добровольности заключения брака, недопущении принудительных и ранних браков, равном участии в содержании, воспитании и образовании детей. Оба родителя имеют право на оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка, отмечается в законе.

«Домашний труд не может быть основанием для прямой или косвенной дискриминации по признаку пола, он осуществляется в равной степени женщинами и мужчинами», — говорится в документе.

Для реализации равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях работодатель обеспечивает:

равные возможности для женщин и мужчин при найме на работу;

равную заработную плату (вознаграждение) для женщин и мужчин, за равный труд и равный подход к оценке качества работы женщин и мужчин;

равные возможности при продвижении по службе, переподготовке и повышении квалификации;

равенство прав женщин и мужчин при прекращении трудового договора с работниками;

внедрение и развитие практики социальной защиты и поддержки семьи, доступной для женщин и мужчин, имеющих детей, создание благоприятных условий труда для беременных и кормящих женщин;

безопасные условия труда, обеспечивающие сохранение жизнедеятельности и здоровья женщин и мужчин, в том числе по сохранению репродуктивной функции;

недопущение неприемлемого обращения, приводящего к унижению достоинства лиц в трудовых отношениях, или созданию дискриминирующих условий труда;

равные условия женщинам и мужчинам для совмещения трудовой деятельности, участия в общественной жизни с семейными обязанностями, в том числе посредством создания и расширения сети учреждений по уходу за детьми, предоставляющим возможности трудиться.

Лицо, если считает, что оно подверглось прямой или косвенной дискриминации по признаку пола, имеет право обратиться в уполномоченные органы или суд.

Документ вступил в силу со дня официального опубликования 3 сентября.