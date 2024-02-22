В Узбекистане с 1 марта будет внедрена практика оповещения населения при возникновении пыльных бурь и выявлении случаев превышения установленной нормы содержания мелких дисперсных частиц в атмосферном воздухе.

Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 21 февраля, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в 2024 году.

С этой же даты должно начаться регулярное информирование о необходимых профилактических мерах лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями дыхательных путей, а также других граждан, здоровье которых имеет высокую чувствительность к загрязнению воздуха.

Указом также предписано внедрить с марта обязательные требования по предотвращению поднятия в воздух частиц пыли и песка на строительных площадках размером 500 кв. м и более, путях въезда и выезда из них.