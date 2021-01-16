Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 января провел встречу с хокимами и другими руководителями районов Ташкента, а также председателями махаллей и молодежью Юнусабадского района.

Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», обращаясь к хокимам районов столицы, глава государства заявил, что Узбекистан имеет все возможности и средства для прогресса. «Необходима только честность. Честность. Если вы будете служить народу честно и без взяток, будет результат и достаток. Но если вы будете воровать, я до вас всё равно доберусь», — предупредил президент.

Шавкат Мирзиёев привёл в пример заместителя хокима Джизакской области по вопросам строительства (согласно данным хокимията области, заместителем хокима по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства является Акрам Рахмонкулов), который «предал политику президента».

Руководитель страны поручил генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву взять ситуацию под контроль и принять законные меры в отношении должностного лица и его команды.

«Пусть все знают… Этот бессовестный предал нашу политику… Всё равно есть такие, как говорится, рис не бывает без сорняка. Есть бессовестные, которые скучают по старой эпохе. Они не понимают политику открытости, свободы», — сказал он.

Глава государства заявил, что у заместителя хокима «имеется до девяти таких домов». Он не уточнил, в чём обвиняется Акрам Рахмонкулов, но ранее «Газета.uz» и блогер Davletov.uz писали, как крупные госзаказы на сумму примерно в 292,1 млрд сумов от «Службы единого заказчика» хокимията Джизакской области получили компании Qurilish Ta’minoti, J-Quruvchi и Abduvohid Qurilish Ta’mir. Их учредители могут быть аффилированными лицами Акрама Рахмонкулова.

Вечером 10 января в Джизаке обрушилось шестиэтажное здание, на третьем-шестом этажах которого должны были располагаться квартиры. В отношении должностных лиц территориальной инспекции по надзору в сфере строительства возбуждено уголовное дело. Министр строительства Батыр Закиров, комментируя строительство этого здания, указал на «прямую коррупционную схему».