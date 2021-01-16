Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 января провел встречу с хокимами и другими руководителями районов Ташкента, а также председателями махаллей и молодежью Юнусабадского района.
Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», обращаясь к хокимам районов столицы, глава государства заявил, что Узбекистан имеет все возможности и средства для прогресса. «Необходима только честность. Честность. Если вы будете служить народу честно и без взяток, будет результат и достаток. Но если вы будете воровать, я до вас всё равно доберусь», — предупредил президент.
Шавкат Мирзиёев привёл в пример заместителя хокима Джизакской области по вопросам строительства (согласно данным хокимията области, заместителем хокима по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства является Акрам Рахмонкулов), который «предал политику президента».
Руководитель страны поручил генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву взять ситуацию под контроль и принять законные меры в отношении должностного лица и его команды.
«Пусть все знают… Этот бессовестный предал нашу политику… Всё равно есть такие, как говорится, рис не бывает без сорняка. Есть бессовестные, которые скучают по старой эпохе. Они не понимают политику открытости, свободы», — сказал он.
Глава государства заявил, что у заместителя хокима «имеется до девяти таких домов». Он не уточнил, в чём обвиняется Акрам Рахмонкулов, но ранее «Газета.uz» и блогер Davletov.uz писали, как крупные госзаказы на сумму примерно в 292,1 млрд сумов от «Службы единого заказчика» хокимията Джизакской области получили компании Qurilish Ta’minoti, J-Quruvchi и Abduvohid Qurilish Ta’mir. Их учредители могут быть аффилированными лицами Акрама Рахмонкулова.
Вечером 10 января в Джизаке обрушилось шестиэтажное здание, на третьем-шестом этажах которого должны были располагаться квартиры. В отношении должностных лиц территориальной инспекции по надзору в сфере строительства возбуждено уголовное дело. Министр строительства Батыр Закиров, комментируя строительство этого здания, указал на «прямую коррупционную схему».
Sanjar Rajabov
а кто назначает этих предателей?
И когда мы уже будем выбирать хокимов?!
Вазген Ксеракопян
А что только при старой эпохе брали взятки чиновники? И до каких пор мы будем кивать головой в прошлое и бить в грудь в светлое будущее? Реальное настоящее не хотим замечать?
Макс Ли
Президенту сейчас не позавидуешь! Эпидемия, связанные с ней же проблемы в экономике, обострившиеся из за долгого игнорирования проблемы с коммуникациями еще и чинуши норовят разодрать государственные средства на клочки и распихать по карманам, еще и аномальные холода! Поэтому желаю Его Высокопревосходительству здоровья и сил достаточных, чтобы провести корабль государственности через вызовы времени! Надеюсь из нынешнего кризиса, мы выйдем более крепкими и устойчивыми!
Александр Македонский
Сорняк вырывают с корнем, а не пересаживают в другой огород. По моему так.
Andrey Korotkov
Ну что сказать, терпения нашему Президенту. Трудно с таким дефицитом кадров работать и строить новое государство..
Рустам Якубов
Для меня нонсенс, почему виноватыми всегда оказываются только заместители хокимов?! Никогда не слышал о том, что в чем-то виноват сам хоким. Я не понимаю этой избирательности.
Разве зам. хокимы не делают все дела с согласия вышестоящего?! Надеюсь я не оклеветал никого и мой комментарий не входит в категорию “нехороших“. Заранее говорю “узр“.
тарас ильенко
Посадят замхокима на полную катушку
bulion solst
показательно одному такому хокиму пожизненное впаять без изменения сроков и возможности обжалования нужно с полной конфискацией имущества записанного на него и купленного им с начала его срока в пользу народа., ну а остальные подзадумаются
Ника Темная
Вот так хочется поверить! Может, действительно Президент разберется?
виктор гурьянов
мне просто интересно когда сносили ярморку в сергелинском районе не без участие хакима потому что здесь замешена карзинка ярмарка это был премой канкурент и неизвесно каму пренадлежит карзинка а чтобы небыло возмущений построили прокуратуру каторых в сергелях штук пять зачем еще одна неизвесно каторая досих пор стоит как памитник или ненабрали штат для нее а люди как мураши облипили эту прокуратуру и досих пор продают потому что у них все дешевле чем в карзинки почти в два раза спасибо пинсионер
Артур Юсупов
и не он один… в столице если такой беспредел твориться, что говорить о регионах
Jesse Livermore
Потому что небоятсятся слабого наказания.. Могут даже ещё повысить
Ilhom babajanov
А выход Бухарского прокурора про Нигматилла Юлдашева так оставили что ли без никаких рассмотрений.