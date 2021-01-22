Агентство по противодействию коррупции и Счетная палата и другие органы изучили соблюдение законодательства в сфере государственных закупок, управления и использования госимущества на строительных площадках по заказу инжиниринговой компании «Служба единого заказчика» хокимията Джизакской области.

По итогам изучения выявлены случаи аффилированности при госзакупках, отсутствие юридической реакции со стороны соответствующих должностных лиц и подделка тендерных документов, говорится в сообщении Антикоррупционного агентства.

По закону члены закупочной комиссии должны быть объективными и лично незаинтересованными в выборе победителя закупочной процедуры. В случае если закупочной комиссии стало известно о наличии аффилированности члена данной комиссии до принятия решения по соответствующему вопросу, а он сам не заявил самоотвод, такой член исключается из голосования по данному вопросу.

Однако члены тендерной комиссии, зная, что 100% доля всех участников тендера — ООО Qurilish ta’minoti, ООО Kamol и Abduvohid Qurilish Ta’mir — принадлежит родственникам председателя тендерной комиссии, бывшего заместителя хокима области Акрама Рахмонкулова, не дали какую-либо правовую оценку и не включили информацию об этом в протокол, указали в агентстве.

При изучении тендерной документации также стало известно, что должностные лица многопрофильного производственного предприятия Qurilish ta’minoti для победы в тендере умышленно завысили финансовые показатели предприятия, информацию об образовании и опыте работы сотрудников в сфере строительства и другие данные, необходимые для получения высокого балла в тендере.

Члены закупочной комиссии внесли сфальсифицированные данные в протокол собрания, чтобы незаконным путём определить предприятие победителем конкурса, говорится в сообщении.

В результате при строительстве административного здания компанией Qurilish ta’minoti были расхищены бюджетные средства путём приписки фактически не выполненных строительных работ на 905 млн сумов (8% от общей стоимости проекта).

По итогам доследственной проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении Акрама Рахмонкулова, руководителей комиссии и других организаций, а также должностных лиц частных предприятий по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере), пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба) и части 1 статьи 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса.

15 января Шавкат Мирзиёев заявил, что Акрам Рахмонкулов «предал политику президента». Руководитель страны поручил генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву взять ситуацию под контроль и принять законные меры в отношении должностного лица и его команды.

«Пусть все знают… Этот бессовестный предал нашу политику… Всё равно есть такие, как говорится, рис не бывает без сорняка. Есть бессовестные, которые скучают по старой эпохе. Они не понимают политику открытости, свободы», — сказал тогда президент Узбекистана.

Вечером 10 января в Джизаке обрушилось строящееся шестиэтажное жилое здание. В отношении должностных лиц территориальной инспекции по надзору в сфере строительства возбуждено уголовное дело. Министр строительства Батыр Закиров, комментируя строительство дома, указал на «прямую коррупционную схему».

19 января Акрам Рахмонкулов был освобождён от должности заместителя хокима Джизакской области по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства.