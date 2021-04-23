Генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев на 14-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 23 апреля прокомментировал уголовное дело бывшего заместителя хокима Джизакской области Акрама Рахмонкулова и руководителей других компаний, ранее обвинённых в хищении, злоупотреблении властью и должностном подлоге.

Генпрокурор отметил большую роль общественности и блогеров в раскрытии коррупционных действий экс-замхокима.

«Стоит отметить, что Рахмонкулов после назначения заместителем хокима области создал организованную группу и занимался хищением бюджетных средств на миллиарды сумов. Для этого он назначил руководителями строительной отрасли региона и областной тендерной комиссии своих знакомых, с помощью которых создал условия для своих корыстных целей», — заявил он.

В частности, по его словам, в 2018—2020 годах Акрам Рахмонкулов «расхитил около 20 млрд сумов бюджетных средств, передав строительно-ремонтные работы на 82 объектах на сумму 494 млрд сумов 9 подрядчикам, которые находились под его попечением, и оформив работы по искусственно завышенной стоимости и путём приписки». Это пока только то, что выяснилось в ходе расследования, сказал он.

Нигматилла Юлдашев сообщил, что для компенсации ущерба в ходе следствия арестованы 12 млрд сумов на предприятиях, относящихся Акраму Рахмонкулову, 172 магазина на торговом рынке «Эски шахар» в Джизаке, 14 квартир в многоэтажных домах, 43 автомобиля и 37 объектов другой недвижимости.

В настоящее время экс-замхокима Джизакской области и ещё 10 лиц заключены под стражу. Ведётся следствие.

15 января президент Шавкат Мирзиёев заявил, что Акрам Рахмонкулов «предал политику президента». Руководитель страны поручил генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву взять ситуацию под контроль и принять законные меры в отношении должностного лица и его команды.

Это заявление прозвучало на фоне расследования о государственных закупках и обрушения многоэтажки. Напомним, что крупные государственные заказы на сотни миллиардов суммов, проводимые «Службой единого заказчика» хокимията Джизакской области, получили компании, учредители которых оказались аффилированным лицами Акрама Рахмонкулова.

Вечером 10 января в Джизаке обрушилось шестиэтажное здание, на третьем-шестом этажах которого должны были располагаться квартиры. В отношении должностных лиц территориальной инспекции по надзору в сфере строительства возбуждено уголовное дело. Министр строительства Батыр Закиров, комментируя строительство этого здания, указал на «прямую коррупционную схему».

По итогам доследственной проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении Акрама Рахмонкулова, руководителей комиссии и других организаций, а также должностных лиц частных предприятий по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере), пункту «а» части 2 статьи 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями с причинением особо крупного ущерба) и части 1 статьи 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса.