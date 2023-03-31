Украинская фармацевтическая компания «Юрия-фарм» приобрела фармацевтическое предприятие «Река-мед» в Узбекистане, направив на это 10 млн евро за счёт кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщила пресс-служба банка.

Кредит ЕБРР позволит «Юрия-фарм», которая экспортирует 30% своей продукции (из них 15% — в Узбекистан), производить препараты для рынка Узбекистана внутри страны и высвободить около 10% производственных мощностей в Украине для производства других критически необходимых для местного рынка лекарств.

В ЕБРР отметили, что «Юрия-фарм» входит в пятёрку лидеров фармпроизводства Украины и экспортирует свои препараты более чем в 40 стран мира.

«Покупка узбекской компании — лучший стратегический ход ввиду войны России с Украиной, из-за которой экспорт стал более сложным и дорогим», — подчеркнули в банке.

«Эта сделка повысит доступность лекарств как в Украине, так и в Узбекистане. Она также повысит прибыльность „Юрия-фарм“ и диверсифицирует производственные риски благодаря размещению дополнительных площадок за пределами Украины», — сказал управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

«Юрия-фарм» подписала первоначальное кредитное соглашение с ЕБРР в мае 2019 года. Компания привлекла 25 млн евро, которые должны были быть выделены двумя траншами. Первые 15 млн евро были направлены на улучшение упаковочных линий, запуск производства лекарств для лечения рака в доступных индивидуальных дозах и меры по повышению энергоэффективности производства. Второй транш, предназначенный для дальнейшего улучшения производства, не был израсходован, теперь его перенаправили на приобретение «Река-мед».

Предприятие «Река-мед» было запущено в Узбекистане в 2006 году, следует из данных на его сайте. Согласно Единому госрегистру предприятий, на 31 марта учредителями компании являются Emteko holding (Латвия) с 95,2% в уставном капитале и Махбуба Маманова с 4,8%.

Само производство располагается в Сырдарьинской области и выпускает инфузионные препараты для внутривенного введения.