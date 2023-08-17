Группа из 45 детей и 5 сопровождающих прибыла из Украины в Узбекистан для отдыха и реабилитации, сообщил посол страны в Ташкенте Николай Дорошенко.

Дети из Харькова, Херсона, Николаева, Запорожья, Сум, Хмельницкого, Львова и Киева в течение 12 дней будут отдыхать в горном лагере Anor.

«Приём был трогательным и тёплым, в национальных традициях», — написал глава дипмиссии Украины, опубликовав фотографии, как встречали детей в лагере.

«Большое спасибо представителям узбекского бизнеса и общественных организаций, которые любезно откликнулись на обращение посольства Украины помочь детям восстановить психологическое равновесие, забыть ежедневные воздушные тревоги и ракетные обстрелы украинских городов», — добавил посол.