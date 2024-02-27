Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина с 1 марта, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ограничения будут действовать шесть месяцев, но не коснутся согласованных объёмов поставок в страны Евразийского экономического союза (Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан), Монголию, Узбекистан, а также в Абхазию и Южную Осетию.

Ввод временного запрета на экспорт бензина обосновывается тем, что на внутреннем рынке России скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, связанный с весенними полевыми работами, плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и летними отпусками.

Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95, а также летнее дизельное топливо с начала года в России выросли на 8−23%, при этом в оптовом звене темпы роста цен на бензин были ниже — 1,6−6%, а дизель дешевел.

В прошлом году Россия вводила запрет на экспорт бензина с 21 сентября по 17 ноября. Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщал, что это повлияло на ситуацию с топливом в стране.

После подписания межправительственного соглашения Узбекистан получил первые партии российского бензина в ноябре. Всего был запланирован импорт 371 тысячи тонн бензина.