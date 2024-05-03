Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов на полях Ташкентского международного инвестиционного форума прокомментировал «Газете.uz» появившуюся в интернете информацию о том, что компания «Узтрансгаз» могла быть передана в доверительное управление.

«Откуда это? Кто об этом сказал? „Узтрансгаз“ — это акционерное общество. Я не знаю об этом», — сказал министр.

На вопрос, может ли он опровергнуть возможную передачу компании в доверительное управление, Журабек Мирзамахмудов добавил: «Я такое не слышал».

В пресс-службе «Узтрансгаза» временно отказались от комментариев.

Сделки

Финансист Отабек Бакиров на днях со ссылкой на неофициальную информацию сообщил, что доли в «Узтрансгазе» могли перейти в доверительное управление.

Согласно корпоративной информации, опубликованной компанией, от 29 марта, «Узбекнефтегаз» купил 46,8% доли в «Узтрансгаз», который является единым оператором по транзиту и транспортировке газа по магистральным газопроводам, за 292,8 млрд сумов.

Сделка совершена вне биржи, акции оценены по номинальной стоимости — по 1000 сумов. Спустя три дня (1 апреля) «Узбекнефтегаз» заключил дополнительное соглашение с совместным предприятием Uz-Kor Gas Chemical и KPMG Valuation and Consulting об оказании услуг по оценке 1 простой акции «Узтрансгаза».

3 апреля «Узбекнефтегаз» подписал долговое соглашение по продаже газа (взаимосвязанная крупная сделка со следующими сделками: генеральное соглашение по газовому долгу, договор о переводе долга другому лицу и отказе от права требования в пользу другого лица и соглашение о передаче ценных бумаг).

Стоимость этой сделки составила 10,02 трлн сумов (31% от чистых активов компании, которая составляет 32,2 трлн сумов). Отабек Бакиров считает, что «Узбекнефтегаз» по этому соглашению стал покупателем долга на эту сумму.

«Так, согласно финансовой схеме, не имеющей экономического смысла и противоречащей предыдущим структурным реформам в энергетической сфере, „Узбекнефтегаз“ (владеет 50% в Uz-Kor Gas Chemical, перед которым у „Узтрансгаза“ долг на 1 млрд долларов — ред.) отказывается от долгов „Узтрансгаза“ и становится его акционером. Какую выгоду от этой странной сделки получает компания Uz-Kor Gas Chemical, без дополнительных документов определить невозможно», — отметил он.

3 апреля «Узбекнефтегаз» подписал ещё одну сделку — дополнительное соглашение №7 к акционерному соглашению от 19 мая 2012 года, но его содержание не раскрывается.

В сентябре 2023 года Узбекистан согласился возместить Южной Корее неоплаченный долг на 1 млрд долларов в совместном газовом проекте Uz-Kor Gas Chemical, который добывает газ на базе месторождения Сургиль в Каракалпакстане.

У компании «Узтрансгаз» (которая покупает газ у иностранных компаний по экспортной цене и реализует его на внутренний рынок по сниженным ценам) накопился долг перед Uz-Kor Gas Chemical на 1 млрд долларов за добытый газ. Платежи не выплачивались с 2017 года, когда была проведена либерализация валютного рынка и официальный курс сума девальвировал к доллару в 2 раза, из-за опасений по поводу большого валютного дефицита.

В интервью «Газете.uz» министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в сентябре 2023 года сообщал, что Узбекистан и Южная Корея нашли «компромиссный вариант» по погашению долга «Узтрансгаза».

«Мы нашли решение, которое приемлемо и для Узбекистана, и для совместного предприятия, и для кредиторов… Нужно правильно говорить, что это не долг Узбекистана. Это долг, взаиморасчёты между компаниями, где государство просто подключилось, чтобы содействовать реструктуризации [долга]», — заявил он.

Журабек Мирзамахмудов отметил, что пока не осведомлён о последней коммерческой договорённости, но ожидает, что долг будет погашаться в течение 3−5 лет.

О разнице в ценах

В 2022 году «Узтрансгаз» покупал газ у «Узбекнефтегаза» по 250 сумов, а у иностранных компаний — «Лукойла» и Uz-Kor Gas Chemical — по 1100 сумов, у Natural Gas-Stream — по 550 сумов и через импорт — по 1320 сумов. Затем «Узтрансгаз» продавал этот газ «Худудгазтаъминот» по 340 сумов, потребителям, подключённым к магистральной газотранспортной системе, тепловым электростанциям, — по 1000 сумов, другим — по 1150−1300 сумов. Из-за этой разницы у оператора магистральных газопроводов образовался огромный долг перед Uz-Kor Gas Chemical.

Кроме того, «Узбекнефтегаз» продавал свой газ «Узтрансгазу» и «Худудгазтаъминот» по 250 сумов, а иностранной компании Uz-Kor Gas Chemical — по 190 сумов.

Отабек Бакиров считает, что озвучиваемая себестоимость газа в 2000 сумов «была раздута» из-за такого ценообразования в прошлом.

Эксперт в сфере энергетики Равшан Хужанов, работающий в Германии, призывал государство раскрыть всю цепочку себестоимости энергоресурсов, чтобы потребители видели, как формируется конечная цена и какую наценку ставят государственные компании при производстве и доставке энергоресурсов.

О проекте Uz-Kor

В феврале 2008 года национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» и консорциум Kor-Uz Gas Chemical Investment создали на паритетных началах СП Uz-Kor Gas Chemical для строительства Устюртского ГХК на базе месторождения Сургиль в Каракалпакстане. В состав консорциума корейских компаний сейчас входят корейская газовая корпорация Kogas, химическая Lotte Chemical и GSE&R.

ГХК, строительство которого началось в 2012 году, должен был ежегодно перерабатывать 4,5 миллиарда кубометров природного газа и производить до 4 миллиардов кубометров товарного газа, 400 тысяч тонн полиэтилена различной плотности, 100 тысяч тонн полипропилена и около 100 тысяч тонн пиролизного бензина. Генподрядчиками проекта выступили корейские Samsung Engineering, GS Engineering и Hyundai Engineering.

Проект стоимостью 4,16 млрд долларов финансировался за счёт кредитов консорциума зарубежных финансовых институтов в размере 2,5 млрд долларов, собственных средств учредителей СП Uz-Kor Gas Chemical — 1,41 млрд долларов, а также кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана — 100 млн долларов.

Запасы газа на месторождении, где работает Uz-Kor Gas Chemical, оценивались в 109,6 млрд кубометров (это третий объём после «Узбекнефтегаза» и российского «Лукойла»).