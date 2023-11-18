Правительство России 17 ноября отменило временный запрет на экспорт бензина, который был введён 21 сентября, сообщило Министерство энергетики РФ.

В Минэнерго отметили, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит топлива.

«С начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн», — говорится в сообщении.

Ведомство будет мониторить производственные и ценовые показатели, чтобы при необходимости принять оперативные меры по обеспечению топливом внутреннего рынка, включая возврат запрета на экспорт.

По данным РБК, оптовая стоимость бензина начала резкий рост весной 2023 года после того, как министр финансов Антон Силуанов заявил о планах снизить вдвое компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (топливный демпфер). В начале сентября цена марки «Премиум-95» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновляла рекорды несколько дней и впервые достигла 75 тысяч рублей за тонну. Биржевая стоимость дизеля 19 сентября достигла пиковых в 75,036 тысячи рублей за тонну

После этого 21 сентября в России временно ограничили экспорт бензина и дизельного топлива 21 сентября. Запрет не коснулся поставок в страны Евразийского экономического союза (кроме России в него входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Кыргызстана), Абхазию и Южную Осетию.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее заявлял, что ограничения не касаются и Узбекистана, поскольку между странами заключено межправительственное соглашение.

Пользователи сетей в Узбекистане сообщали, что из-за проблем с нахождением заправок, где продаётся Аи-92 и Аи-95 в Ташкенте, жители для заправки выезжают в Казахстан, где, по сообщениям, бензин и газ в 2 раза дешевле, чем в Узбекистане.

Стоимость Аи-95 на российской заправке «Лукойл» повысилась с 14,5 тысячи до 18,5 тысячи сумов. На некоторых заправках появился 95-й бензин из Беларуси.

Напомним, что почти весь импорт бензина в Узбекистан в начале года пришёлся на российский рынок.