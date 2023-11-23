Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов во время правительственного часа в Законодательной палате Олий Мажлиса 22 ноября прокомментировал ситуацию с автобензином в Узбекистане, обратила внимание «Газета.uz».

«Здесь нельзя сказать, что это дефицит, но принимаются меры в отношении заправок, которые искусственно манипулировали ценами. Для удовлетворения спроса принимаются меры по повышению внутреннего производства и импорту дополнительного объёма», — отметил он.

«Да, на [ситуацию с бензином в Узбекистане] повлияло временное ограничение [экспорта бензина], введённое правительством России. Во время визита нашего президента 5−6 октября [в Москву] было достигнуто межправительственное соглашение, согласно которому в виде исключения нам была дана возможность для гарантированного вывоза [бензина], независимо от наличия или отсутствия ограничений. На сегодняшний день начались поставки импортного бензина из российских компаний. Благодаря соглашению, достигнутому в октябре, начали поступать первые партии в ноябре», — рассказал глава Минэнерго.

Правительство России временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива в сентябре. Запрет не коснулся поставок в страны Евразийского экономического союза (кроме России в него входят Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан), Абхазию и Южную Осетию. Ограничения были сняты с 17 ноября.

До сегодняшнего дня в Узбекистане произведено 1,16 млн тонн бензина, а до конца года планируется довести выпуск до 1,329 млн тонн за счёт переработки местной и импортной нефти. Кроме того, запланирован импорт 371 тысячи тонн бензина. Из этого объёма 100 тысяч тонн придётся на «Узбекнефтегаз», ещё 270 тысяч тонн должны завезти частные компании. В ноябре-декабре ожидается завоз 80 тысяч тонн топлива.

Пользователи соцсетей в Узбекистане в октябре и начале ноября сообщали, что из-за проблем с нахождением заправок, где продаётся Аи-92 и Аи-95 в Ташкенте, жители выезжают в Казахстан. На фоне этого стоимость Аи-95 на российской заправке «Лукойл» повысилась с 14,5 тысячи сумов до 18,5 тысячи сумов. На некоторых заправках появился 95-й бензин из Беларуси.

Напомним, что почти весь импорт бензина в Узбекистан в начале года пришёлся на российский рынок.