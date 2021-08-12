Зафар Авазович Эргашев утверждён на должность хокима Пайарыкского района Самаркандской области. На этом посту он сменил Дилшода Мусинова, уволенного по собственного желанию, сообщила пресс-служба областной администрации.

До назначения Зафар Эргашев руководил областным управлением сельского хозяйства.

На внеочередной сессии районного Кенгаша народных депутатов также было объявлено о назначении новых прокурора, начальника отдела внутренних дел и начальника государственной налоговой инспекции.

В Хорезмской области депутаты утвердили Хурмата Рахимбергановича Матрасулова исполняющим обязанности хокима Хивинского района, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Хурмат Матрасулов, возглавлявший областное управление занятости, сменил Озода Матёкубова, освобождённого от должности хокима по собственному желанию.