Постановлением президента Узбекистана в Кашкадарьинской области образован Кукдалинский район (Кўкдала тумани), сообщило УзА.

По данным хокимията области, на внеочередной сессии Чиракчинского районного кенгаша народных депутатов во вторник хоким района Хуррам Абдуразикович Джураев был утверждён хокимом Кукдалинского района.





Нодир Эркаев.

Чиракчи возглавил Нодир Худойбердиевич Эркаев, до этого работавший первым заместителем хокима области по финансово-экономическим вопросам и вопросам сокращения бедности.