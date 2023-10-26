В двух районах Кашкадарьинской области сменились хокимы после визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 24−25 октября.

По данным пресс-службы областной администрации, Зоир Халилович Аликулов стал хокимом Каршинского района. До этого он семь лет — с сентября 2016 года — возглавлял Дехканабадский район.

Зоир Аликулов родился в 1979 году в Карши. Окончил Академию МВД (включая магистратуру и Высшие академические курсы).

Ранее был начальником Патрульно-постовой службы и управления общественного порядка УВД Кашкадарьи.

В 2019 году был награждён президентом медалью «Содик хизматлари учун».

Предыдущим хокимом Каршинского района с февраля 2022 года работал Бехзоджон Юсупов.

Хокимом Дехканабадского района стал Акром Исомиддинович Сулаймонов, который с ноября 2020 года работал хокимом Шахрисабза.

Он родился в 1969 году в Чиракчинском районе Кашкадарьи.

Ранее занимал пост исполнительного директора ГУП «Узмелиомашлизинг».