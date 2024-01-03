Государственный бюджет Узбекистана недосчитался 1,229 трлн сумов (почти 100 млн долларов по текущему курсу) из-за временного обнуления акциза на бензин Аи-80. Об этом «Газете.uz» сообщили в Министерстве энергетики.

Обнуление акциза и эффект для бюджета

Ставка была обнулена на импортный и местный бензин Аи-80 и начисление и взыскание акцизного налога на его розничную продажу в связи с ограничением работы газовых заправок и роста спроса на бензин с 13 декабря 2022 года — сначала до 1 марта 2023 года, затем до конца прошлого года.

С отменой ставки литр самого дешёвого бензина на АЗС государственной UNG Petro («дочка» «Узбекнефтегаза») подешевел с 6800 до 5700 сумов (хотя до этого ожидалось снижение до 5500 сумов). Позже цена повысилась до 6050 сумов. На частных автозаправках цена была намного выше.

«Из-за предприимчивости некоторых предпринимателей эта льгота принесла больше пользы владельцам бизнеса, чем населению», — заявили в Минэнерго. «В связи с тем, что продажа бензина на АЗС осуществляется путём биржевых торгов на основе рыночных принципов и его цена формируется свободно, литр бензина Аи-80 в Ташкенте на АЗС Mustang стоит 8000 сумов, Intran servis — 8400 сумов, Poytaxt Oil — 8200 сумов, IBR — 8000 сумов, Arena Petrol — 8000 сумов и Fath Oil — 8200 сумов», — сообщили в министерстве.

В регионах цены варьировались в районе 6500−7700 сумов. Отмечается, что некоторые заправки просто занимались перепродажей бензина UNG Petro, из-за чего там формировались большие очереди и топливо Аи-80 иногда заканчивалось до обеда, несмотря на увеличение объёма поставок в два раза.

В Минэнерго отметили, что возврат старой цены (UNG Petro продаёт его по 6800 сумов за литр, на частных заправках цена доходит до 8800 сумов) не приведёт к росту цен на высокооктановые марки бензина, хотя в первый же день отмены льготы на некоторых АЗС выросла также стоимость бензина Аи-91 и других.

Госорган подчеркнул, что сегодня в Узбекистане нет проблемы с объёмом поставок бензина.

В 2022 году в стране было произведено 1,255 миллиона тонн бензина, импортировано 121,3 тысячи тонн, потребителям поставлено 1,318 миллиона тонн. В 2023 году объём выпуска составил 1,334 миллиона тонн, импортировано 400 тысяч тонн (из них 120 тысячи тонн — Аи-80). Потребителям было поставлено 1,46 миллиона тонн топлива. Из этого объёма 1,144 миллиона пришлось на бензин Аи-80: Бухарский нефтеперерабатывающий завод произвёл 891,2 тысячи, Ферганский НПЗ — 252,8 тысячи тонн.

В 2024 году планируется поставить потребителям 2,28 миллиона тонн бензина всех марок. При этом ожидается снижение производства Аи-80 до 1,094 миллиона тонн, а централизованный импорт топлива этой марки увеличится до 200 тысяч тонн (без учёта закупа предпринимателями).

Объем импорта бензина растёт с каждым годом. В прошлом году было импортировано на 279 тысяч тонн больше, чем в 2022 году, а в этом году планируется импортировать на 600 тысяч тонн больше, чем в 2023 году.

Ежедневная потребность потребителей Узбекистана в бензине оценивается в среднем в 5000 тонн (из них 3650 тонн — Аи-80). При понижении температуры воздуха обычно вводятся ограничения на работу газовых заправок, чтобы поставлять газ населению и соцобъектам. В результате суточная потребность в бензине вырастает до 8000 тонн (в том числе 7500 тонн — Аи-80).

«Дефицита бензина в нашей стране не предвидится. У нас достаточный объём бензина, также имеется также достаточный запас Аи-80, известного в народе как „дешёвый бензин“. В этом плане нашим соотечественникам не стоит беспокоиться о бензине. Действительно, отмечаются махинации со стороны бессовестных предпринимателей. Однако [их] тут же устраняют „Узэнергоинспекция“ при министерстве и правоохранительные органы», — отметили в Минэнерго.

В Минэнерго со ссылкой на экспертов отметили, что бензин Аи-80 «на самом деле экологически вреден, и все развитые страны уже отказались от этой марки бензина».

«Помимо ущерба, который он наносит природе, велик и ущерб, который он наносит техническому состоянию автомобилей. В частности, октановое число бензина является показателем его склонности к детонации, а использование низкооктанового бензина, в том числе бензина Аи-80, может привести к ненормальной работе двигателя внутреннего сгорания и его преждевременному выходу из строя», — указали в министерстве.

Отмена льготы по акцизу, как отмечается, «даст возможность как для экономического развития, так и для улучшения окружающей среды».