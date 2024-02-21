19 февраля прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудила уголовное дело по факту смерти 12-летнего школьника на уроке физкультуры в школе №259 Юнусабадского района в октябре.

Как сообщил программе «Миллар» телеканала Milliy TV пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, дело возбуждено по части 3 статьи 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлёкшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

Напомним, 6 октября во время урока на футбольном поле мальчик потерял сознание после попадания мяча в грудную клетку. Его доставили в больницу, где была констатирована смерть. У мальчика был диагностирован врождённый порок сердца.

Вечером 10 февраля около футбольного поля в этой же школе был без сознания обнаружен 10-летний мальчик, который играл здесь с друзьями в футбол. Врачи в больнице констатировали смерть.