В социальных сетях появились жалобы предпринимателей Ташкента на то, что сотрудники налоговых органов требуют от них использовать определённый вид онлайн-контрольно-кассовой машины, при этом угрожая проверками.





Налоговый комитет Узбекистана во вторник заявил, что предприниматели вправе свободно выбирать модель онлайн-ККМ или виртуальной кассы, внесённой в государственный реестр, исходя из её стоимости, функциональности, удобства в использовании и других характеристик.

«Если вы столкнулись с тем, что сотрудники налоговых органов принуждают к использованию определённой онлайн-ККТ, сообщите об этом через специальный Telegram-бот @dsq_anticorrupciya_bot», — говорится в сообщении.

В НК напомнили, что все предприниматели, имеющие наличную выручку, должны использовать онлайн-ККМ либо виртуальную кассу. Запрещено применение онлайн-ККМ и виртуальных касс, не включённых в госреестр, не отображающих на кассовых чеках идентификационные коды по Единому электронному национальному каталогу продукции, а также не имеющих возможности подключения устройств свободного считывания и определения штрих-кодов и цифровой маркировки.