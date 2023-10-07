В социальных сетях распространилась информация о смерти ученика 6-го класса 259-й школы Юнусабадского района Ташкента во время урока физической культуры.

В Управлении дошкольного и школьного образования сообщили, что 6 октября примерно в 11:10 по расписанию у 6-го «Д» класса был четвёртый урок — физическая культура. Учитель по физкультуре М. К. проводил занятие «Футбольная практика. Движение с мячом». Во время урока 12-летний ученик этого класса М. С. потерял сознание после попадания мяча в грудную клетку.

«Ученика немедленно доставили в районную клиническую больницу №7. Несмотря на оказанную врачами скорую медицинскую помощь, ученик М. С. скончался», — говорится в сообщении.

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, у ученика произошла рефлекторная остановка сердца. Ему поставлен диагноз «острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, отёк головного мозга и лёгких, гипертрофия сердца, установлен врождённый порок сердца».