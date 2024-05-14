Пятое заседание Юнусабадского уголовного суда Ташкента по делу Дмитрия Саттарова состоялось в квартире семьи под председательством судьи Санжара Кучкарова 10 мая, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Напомним, в декабре 2023 года 18-летнему Саттарову во время прогулки с собакой 40-летний прохожий Г. Р. сломал позвоночник, решив, что питомец парня проявил агрессию в сторону его ребёнка. «Газета.uz» освещает судебный процесс.

В защиту Дмитрия Саттарова выступали адвокаты Бахтиёр Набиев, Виктория Шмарковская и Умар Полвон-зода. В качестве свидетеля выступил гражданин Казахстана Акмад Бекпулатов.

«Вы подтверждаете свои показания следствию?» — спросил председательствующий свидетеля инцидента Акмада Бекпулатова. Он подтвердил показания.

Акмад Бекпулатов рассказал, что в день инцидента 17 декабря он прогуливался со своей знакомой Эльмирой Азатулиной на 13-м квартале Юнусабадского района.

«После того, как мы поели в местном заведении, мы пошли через дворы Юнусабадского квартала. Я увидел Дмитрия с собакой. Мимо них проходил мальчик, который нёс коробки. Собака понюхала этого мальчика, а после Дмитрий Саттаров притянул собаку к себе, чтобы пропустить проезжающую машину», — рассказал Акмад Бекпулатов.

По его словам, далее мимо них пробежал неизвестный мужчина в направлении Дмитрия Саттарова. Этим мужчиной был Г. Р. Он кричал на Дмитрия, что тот не следит за своей собакой.

«Он поднял „хай-вай“, как только подбежал к Дмитрию. Подойдя к парню с собакой ближе, Г. Р. пнул собаку, а далее сразу же ударил кулаком Дмитрия. Г. Р. начал „дубасить“ парня», — сказал Акмад Бекпулатов.

Очевидец рассказал, что Дмитрий Саттаров пытался непонятным образом отбиваться, подняв руки перед собой, но это ему не помогло. В руках у парня были телефон и поводок от собаки, но когда Г. Р. ударил Дмитрия, у него из рук всё выпало. От ударов Г. Р. парень скрутился.

«Затем Г. Р. схватил Дмитрия и бросил парня в бок. И сам вместе с ним», — добавил свидетель.

Виктория Шмарковская: «Что вместе с ним?»

Акмад Бекпулатов: «Г. Р. упал вместе с Дмитрием Саттаровым. После того, как мужчина поднялся, его лицо было в крови. Возможно он повредил лицо о бордюр, на который он упал».

Как рассказал очевидец, после того, как Дмитрий упал, парень попытался отползти, однако Г. Р. продолжил бить парня.

Прокурор Хасан Парпиев: «Саттаров бил Г. Р.?»

Акмад Бекпулатов: «Я не видел, чтобы Саттаров бил Г. Р.»

Виктория Шмарковская: «На каком расстоянии от Саттарова и Г. Р. вы стояли?»

Акмад Бекпулатов: «Где-то в четырёх-пяти метрах от них».

По словам Акмада Бекпулатова, Г. Р. прекратил бить Дмитрия Саттарова только после того, как подбежали двое мужчин, сказав мужчине: «Брат, остановись, ты убьёшь его».

Акмад Бекпулатов: «После этого Г. Р. подозвал к себе сына и начал фотографировать Саттарова, параллельно угрожая парню».

Умар Павлонзода: «Что делал в этот момент Дмитрий Саттаров?»

Акмад Бекпулатов: «Он лежал, не шевелился».

Умар Павлонзода: «Тех двух мужчин, которые подбежали, вы знаете?»

Акмад Бекпулатов: «Нет».

Виктория Шмарковская: «Просил ли о помощи Дмитрий Саттаров?»

Акмад Бекпулатов рассказал, что после падения Саттаров обратился к Г. Р.: «Вы, кажется, сломали мне позвоночник». Однако, по словам очевидца, никакой помощи Г. Р. не оказал.

Затем Виктория Шмарковская спросила, почему в конфликт не вмешался сам Акмад Бекпулатов и не оказал помощь.

Свидетель отметил, что побоялся вмешаться в конфликт с мужчиной спортивного телосложения (речь про Г. Р.) и не хотел проблем, поскольку является гражданином другой страны.

«Я понадеялся на двух мужчин, которые подбежали», — добавил Акмад Бекпулатов.

После допроса свидетеля адвокаты Саттарова подали ходатайство о повторной судмедэкспертизе их подзащитного, а также ходатайство о том, чтобы переквалифицировать дело в отношении Г. Р. с пункта «г» части 2 статьи 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, причинённое с особой жестокостью) Уголовного кодекса на статью 104 УК РУз (умышленное тяжкое телесное повреждение).

После суда мать Дмитрия, Кристина Саттарова, сообщила корреспонденту «Газеты.uz», что 10 мая её сыну установили инвалидность третьей группы. В ходе следующего заседания, 13 мая, была допрошена ещё одна свидетельница — знакомая Акмада Бекпулатова Эльмира Азатулина.

«Газета.uz» позже расскажет детали этого заседания.