Премьер-министр Абдулла Арипов 25 декабря подписал постановление Кабинета министров Узбекистана о внесении изменений в правила розничной продажи новых автомобилей, сообщает УзА.

Правила розничной торговли утвердили в феврале 2003 года. Глава IX (особенности розничной продажи новых автомототранспортных средств на территории Узбекистана) дополняется статьёй 119−1.

В ней указывается, что продавец автомобилей должен создавать равные возможности для всех потребителей при заключении договора купли-продажи.

Если продавец, занимающий доминирующее положение на рынке, не имеет возможности удовлетворить спрос на внутреннем рынке по продаже произведённых им автомобилей, то при заключении с одним лицом более двух договоров на поставку автомобилей в течение 12 месяцев он имеет право отказаться от заключения нового договора на данный товар в течение следующих 12 месяцев.

На данный момент UzAuto Motors является единственной компанией среди автопроизводителей в реестре предприятий с доминирующим положением на рынке Узбекистана.

Для борьбы с перекупщиками UzAuto Motors увеличивала срок поставки автомобиля покупателю до 120 дней, если одно лицо покупало более двух автомобилей одной модели в год. При этом каждый последующий автомобиль смещается в конец очереди. Автопроизводитель планировал увеличить этот срок до 270 дней.