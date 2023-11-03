Апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по уголовным делам завершила повторное рассмотрение дела о двух бывших чиновниках, ранее осуждённых за половую связь с воспитанницами детского дома в Ургенче, и вынесла приговор, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Напомним, в сентябре 2022 года суд по уголовным делам Хивинского района приговорил бывшего начальника Управления юстиции Хорезмской области и экс-главу Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям к 1,5 годам ограничения свободы, что означало лишь запрет выходить из дома с 22:00 до 6:00, а также менять место жительства без согласования с органами пробации и покидать регион проживания.

Общественность страны узнала о том, что заведующая детдомом предлагала сексуальные услуги минимум трёх воспитанниц на протяжении минимум 10 месяцев, из публикации Nemolchi.uz 31 марта текущего года.

После общественного резонанса дело было отправлено на повторное рассмотрение.

Согласно решению суда, экс-чиновники были признаны виновными по тем же статьям Уголовного кодекса, по которым их осудили в первый раз:

часть 1 статьи 128 УК (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет (старая редакция);

часть 1 статьи 128−1 УК (вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путём предоставления материальных ценностей либо имущественной выгоды).

Они получили максимальное наказание, предусмотренное старой редакцией статей, — по 3 года лишения свободы. Мера пресечения в виде «залога», применённая к подсудимым, отменена, бывшие чиновники взяты под стражу в зале суда.

Активистка Ирина Матвиенко ставила вопрос касательно квалификации статей и отмечала, что пострадавшие девочки находились в зависимом состоянии и не могли дать полноценное согласие на секс, поэтому действия обвиняемых необходимо квалифицировать как «преступный сговор и групповое изнасилование несовершеннолетних». Статьи по этим обвинениям предусматривают до 15 лет лишения свободы.