Заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Икром Муслимов и заместитель генерального прокурора Светлана Артикова 3 ноября на брифинге в АИМК разъяснили приговор в отношении бывшим начальник управления юстиции Хорезмской области Айбеку Машарипову и Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвару Курязову.

В пятницу апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по уголовным делам повторно рассмотрела дело об изнасиловании воспитанниц детского дома в Ургенче и приговорила экс-чиновников к 3 годам лишения свободы.

Это максимальное наказание по части 1 статьи 128 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет (старая редакция) и части 1 статьи 128−1 (вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путём предоставления материальных ценностей либо имущественной выгоды) Уголовного кодекса. По этим же статьям они в первом суде получили только 1,5 года ограничения свободы.

Активистка Ирина Матвиенко ставила вопрос касательно квалификации статей и отмечала, что пострадавшие девочки находились в зависимом состоянии и не могли дать полноценное согласие на секс, поэтому действия обвиняемых необходимо квалифицировать как «преступный сговор и групповое изнасилование несовершеннолетних». Статьи по этим обвинениям предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Замглавы Генпрокуратуры Светлана Артикова отметила, что в пленуме Верховного суда даны понятия преступлений об изнасиловании, понятия насилия, угроз и использования беспомощного состояния потерпевшего, чтобы применять статью 118 УК (изнасилование).

«В ходе дополнительных процессуальных действий в действиях двух подсудимых не подтверждены факты насилия, угроз, использования беспомощного состояния потерпевшего и их применения при вступлении с ними в половую связь», — сказала она.

По её словам, в рамках дополнительных процессуальных действий проведены судебно-медицинская экспертиза ДНК человека, судебно-биологическая экспертиза, судмедэкспертиза, а также другие следственные действия (допрос, очные ставки, осмотр).

Светлана Артикова отметила, что следствие правильно квалифицировало статьи обвинения по статьям 128 и 128−1.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Икром Муслимов заявил, что преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются на:

не представляющие большой общественной опасности;

менее тяжкие;

тяжкие;

особо тяжкие.

К не представляющим большой общественной опасности относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы не более 3 лет, менее тяжкие — 3−5 лет, тяжкие — 5−10 лет, особо тяжкие — свыше 10 лет.

Судья отметил, что преступления по части 1 статьи 128 и части 1 статьи 128−1 УК относятся к преступлениям, е представляющие большой общественной опасности.

Икром Муслимов указал, что по этим статьям подсудимым назначен максимальный размер наказания, предусмотренный законом. Согласно статье 59 УК, наказание за несколько преступлений назначается по совокупности путём поглощения менее строгого более строгим либо путём полного или частичного сложения назначенных наказаний. В части 2 статьи 59 УК отмечается, что если совокупность преступлений образует только преступления, не представляющие большой общественной опасности, и менее тяжкие преступления, то окончательно наказание не может превышать максимального срока или размера наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

«Поэтому суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы», — сказал заместитель председателя Верховного суда.

С 11 апреля 2023 года в Уголовный кодекс внесены поправки и наказания за преступления против женщин и детей ужесточены. Однако Машарипов и Курязов совершили преступление до вступления в силу поправок, поэтому они привлекается к ответственности по статьям в старой редакции, отметил он.

Судья указал, что решение апелляционной инстанции Ташкентского городского суда не является окончательным — стороны могут внести жалобу или протест.