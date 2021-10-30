Узбекистан стал 92-й страной-членом Международного союза охраны природы (МСОП) и первым государством, присоединившимся к союзу, среди стран Центральной Азии. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

«Мы рады отметить вступление Узбекистана в МСОП и надеемся на расширение сотрудничества с Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды и другими партнёрами в стране», — сказал директор регионального офиса МСОП для Восточной Европы и Центральной Азии Борис Эрж.

«Некоторые из потенциальных областей сотрудничества, которые мы совместно изучаем, включают природоохранную политику, расширение и обеспечение качества национальной сети охраняемых территорий, разработку индексов Красного списка, интегрированное управление земельными ресурсами и восстановление экосистем», — отметил он.

Как отмечается на сайте союза, МСОП продолжит поддерживать Узбекистан в достижении устойчивого использования природных ресурсов, включая сохранение биоразнообразия и восстановление экосистем, что поможет достичь национальных экологических целей, одновременно способствуя смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.





Фото: Пресс-служба Госкомэкологии.

На прошлой неделе делегация Узбекистана во главе с заместителем председателя Госкомэкологии Жусипбеком Казбековым посетила штаб-квартиру МСОП в Гланде (Швейцария), где встретилась с глобальным директором группы развития МСОП Энрике Ламанном. Стороны обсудили в том числе будущие совместные грантовые проекты.

МСОП был создан в 1948 году по инициативе ЮНЕСКО. В союз входят 120 государственных организаций и (с присоединением Узбекистана) 92 страны. Участие в союза позволит Узбекистану привлекать грантовые средства для природоохранных проектов из средств Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Зелёного климатического фонда (ЗКФ) (МСОП является аккредитованным агентством этих организаций), а также применять международные стандарты МСОП при разработке стратегических документов в области сохранения природы.