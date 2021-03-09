Братья Гупта, индийские бизнесмены, преследуемые Южно-Африканской Республикой (ЮАР) по обвинению в нарушении законов, находятся в Ташкенте, сообщает Zee Business. Покинув ЮАР в 2018 году, они сменили несколько стран и сейчас пребывают в Узбекистане, пишет индийское издание.

Кто такие братья Гупта

Три брата Гупта — Аджай, Атул и Раджеш — приехали в африканскую страну в 1993 году. Семья создала бизнес-империю, включающую в себя технологические и инженерные компании, шахты, медиа. По данным СМИ, братья установили тесные взаимоотношения с правящей партией «Африканский национальный конгресс», в частности, с Джейкобом Зумой, задолго до того, как он стал президентом в 2009 году.

По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), братья Гупта преследуются ЮАР по обвинению в нарушении законов, растрате средств, выигрыше прибыльных государственных тендеров через коррупцию, присвоении средств госпрограммы помощи чернокожим фермерам — производителям молока, а также «захвате власти» (таким термином называется тип системной политической коррупции, в которой частные интересы оказывают существенное влияние на процессы принятия решений в своих интересах) и других правонарушениях (об этом также писали New York Times и BBC).

По последнему факту в ЮАР была создана специальная Судебная комиссия по расследованию обвинений в захвате государства.

После того, как они покинули страну в 2016 году, счета семейства Гупта в ЮАР были арестованы и начато расследование. Прокуратура пытается вернуть более 4 млрд долларов, потерянных, как сообщается, из-за коррупции, связанной с чрезмерным влиянием семьи на администрацию бывшего президента Джейкоба Зумы.

В конце 2018 года New York Times писала, что братья Гупта находятся в «добровольном изгнании» в Дубае. В октябре 2019 года Министерство финансов США ввело санкции против них за причастность к коррупционным схемам, которые связаны с бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой.

Сообщения о возможной связи с семьёй Джалан, которая реализует проекты в Узбекистане

Телеканал Business Television India (BTVI) в 2019 году сообщал, что братья Гупта ищут новые площадки для инвестиций. В числе планируемых проектов указывалось создание крупного университета в Узбекистане.

В июне 2019 года сын Атула Гупты женился на племяннице Мурари Джалана (индийский бизнесмен и председатель группы Agio Image Group. Нынешние предприятия охватывают торговлю и дистрибуцию, развитие недвижимости, производство бумаги, здравоохранение и авиацию, распространяясь на ОАЭ, Индию, Россию и Узбекистан). По сообщениям СМИ и центра журналистских расследований amaBhunhane (ЮАР), семьи Джалан и Гупта могут быть связаны через некоторые компании.

Однако в комментарии, полученном Zee Business от представителей Мурари Джалана, говорится, что он «не имеет деловых отношений с братьями Гупта из Южной Африки», и «неправильно связывать Джалана и его бизнес с семьёй Гупта». «Личные отношения отдельны от деловой деятельности», — подчеркивается в комментарии.

В октябре прошлого года человек, близкий к Джалану, также сообщал Forbes India, что «семейные отношения брата Джалана и его семьи не имеют никакого отношения к коммерческой деятельности Джалана».

В лондонском инвестиционном фонде Kalrock Capital, с которым Джалан намерен возрождать авиакомпанию Jet Airways, также сообщили, что никто из семьи Гупта не имеет ни прямого, ни косвенного отношения к бизнесу Джалана.

Minerva World of Knowledge

Фото: Хокимият Ташкента.

В августе 2019 года хокимият Ташкента и индийская строительная компания Minerva World of Knowledge подписали инвестиционное соглашение на 500 млн долларов.

Как отмечается в сообщении администрации столицы, переговоры с Minerva World of Knowledge велись в Ташкенте на протяжении четырёх месяцев.

Соглашение подразумевает строительство в Сергелийском районе жилых комплексов, университетов и общежитий, медицинских и спортивных объектов, дошкольных учреждений и торгово-развлекательных комплексов в ближайшие пять лет.

Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций на 29 августа 2019 года, ООО Minerva World of Knowledge с уставным фондом в 12,75 млн сумов было зарегистрировано 10 января 2019 года в Ташкенте. Его руководителем был указан Шерзод Рузимов, а учредителями — Мурари Лал Джалан (50%) и Аакаш Гарг (50%) (по данным amaBhunhane, является зятем одного из братьев Гупта).





Однако по состоянию на 9 марта 2021 году руководителем компании указан Кумар Арвинд, а единственным учредителем — Мурари Лал Джалан (100%).

Аакаш Гарг также изначально был указан единственным учредителем строительной компании Lake City Township, зарегистрированной 15 марта 2019 года, однако сейчас 100% долей владеет Анкит Джалан.

Скриншот из презентации Minerva World of Knowledge.

Аакаш Гарг сделал предложение (PDF) правительству Узбекистана о реализации проекта Minerva World of Knowledge в декабре 2018 года. На рассмотрение Министерству высшего и среднего специального образования был предложен проект образовательного комплекса с двумя университетами (Minerva University of Uzbekistan и Minerva International University of Uzbekistan), международной школой (Minerva International School), детским садом (Minerva Play School) и Академией повышения квалификации (Minerva Skills Academy). Инвестор отмечал, что Minerva University of Uzbekistan будет обучать 1000 студентов в год, а Minerva International University of Uzbekistan — 4000 студентов.

10 января 2019 года письмо, подписанное Аакашем Гаргом (PDF), с планом и предложением об инвестициях в сумме 500 млн долларов было направлено хокиму Ташкента и премьер-министру Узбекистана. В тот же день была зарегистрирована компания Minerva World of Knowledge, в которой Мурари Лал Джалан и Аакаш Гарг были указаны учредителями (с долей 50% каждый). Число проектов Minerva World of Knowledge расширилось:

Minerva University of Uzbekistan;

Minerva International University of Uzbekistan;

Minerva International School;

Minerva Play School;

Современные спортивные сооружения (крытые и открытые);

Жилая недвижимость;

Коммерческая недвижимость;

Гостиничные услуги;

Розничная торговля;

Общественные центры;

Стадион;

Медицинское оборудование;

Зелёные парки и сады.

В письме указывалось, что для осуществления масштабного проекта требуется 100 га земельной площади. Планировалось, что реализация инвестиционного соглашения будет проходить в пять этапов на протяжении семи лет (хокимият Ташкента сообщил, что реализация проекта займет пять лет). В тот же день компания открыла счёт в узбекистанском банке.

Аакаш Гарг, Анкит Джалан (племянник Мурари Лал Джалана) и Мурари Лал Джалан на открытии офиса продаж Namangan Square.

Аакаш Гарг, Анкит Джалан и Мурари Лал Джалан с руководством хокимията Ташкента на церемонии в честь старта строительства международного университета Minerva World of Knowledge. Фото: Пресс-служба хокимията столицы.

Согласно информации на сайте девелопера, проект Minerva City предполагает строительство комплекса со школами, колледжем и университетом мирового класса. Территория в 100 га позволит расположить 15 тысяч квартир, детские сады, зелёные прогулочные зоны, парки, детские площадки, клинику, отель, заправку, шопинг-центры, клабхаус.

Другие проекты в Узбекистане

Мурари Лал Джалан реализует несколько крупных проектов в Узбекистане через компанию MJ Developers — «стратегическую девелоперскую организацию, специализирующуюся на разработках комплексных умных городов», говорится на её сайте. Основными задачами указаны «инвестиции и развитие умных городов премиум-класса на развивающихся рынках с особым акцентом на Узбекистан».

Проект Lake City.

Среди анонсированных проектов MJ Developers есть также комплекс Lake City, который строится на базе озера «Бахт» в Ташкенте на площади 100 га. В рамках проекта планируется создать аквапарк, искусственное озеро с пляжем, тематические парки, отели, жилые дома класса люкс и другие.

Namangan Square.

Ещё один проект — «Зелёный город» Namangan Square. На 18 га расположатся бизнес-центры с офисами, рестораны, магазины, спортивные клубы и жилые дома. Площадь застройки составит 325 тысяч кв. м и более 1500 квартир. Там же будет поле для гольфа.

Здесь появятся Iconic Towers (башни-близнецы с 18 этажами коммерческих помещений) и Boulevard Plaza — бульвар с магазинами, кафе, ресторанами и ночным базаром, Clubhouse (бадминтон, бильярд, настольный теннис, танцы, фитнес центр, оздоровительный спа, бассейн, конференц-залы, библиотека, банкетный зал, ресторан, кофейня и караоке).

Bukhara Hotel

Bukhara Hotel — пятизвёздочный отель из 7 этажей и 228 номеров, занимающий общую площадь в 2,75 га. В отеле будут бассейн, спа-салон, фитнес-зал, банкетный зал и т. д.

Согласно открытым данным, изученным «Газетой.uz», Minerva World of Knowledge учредила в Узбекистане свыше 40 компаний, специализирующихся на строительстве жилых и нежилых зданий, купле и продаже недвижимости, дошкольном, среднем и высшем образовании.

Список компаний (учреждённые в 2019 году зарегистрированы с уставным фондом 8,5 млн сумов, в 2020 году — 10 млн сумов):

S mart It Parco — зарегистрирована 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— зарегистрирована 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Unitrust Healthcare — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Greenwich Retail — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Шерзод Рузимов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Шерзод Рузимов; Fresco Residential — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Letizia — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Holbox — 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Good Luck Homes — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Шерзод Рузимов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Шерзод Рузимов; Esperto Residential — 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Blossom Cherry — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Lazure Villas — 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Шерзод Рузимов;

— 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Шерзод Рузимов; Vendita — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Bello Palace — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Falcon Residence — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Azores — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Nice Home Residence — 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Шерзод Рузимов;

— 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Шерзод Рузимов; Milford Residence — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Comfy Residence — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Minerva It Park — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Jersey Retail — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Bellwood Retail — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Comino Residence — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Etopia Residences — 20 марта 2019 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — купля и продажа недвижимости, руководитель — Диёр Дехканов;

— 20 марта 2019 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — купля и продажа недвижимости, руководитель — Диёр Дехканов; Felice Vita — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Intel Houston — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Little Tricks Learning — 3 марта 2019 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — дошкольное образование, руководитель — Диёр Дехканов;

— 3 марта 2019 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — дошкольное образование, руководитель — Диёр Дехканов; Urban Living — 20 марта 2019 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — купля и продажа недвижимости, руководитель — Диёр Дехканов;

— 20 марта 2019 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — купля и продажа недвижимости, руководитель — Диёр Дехканов; Bright-Education Centre — 18 марта 2019 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — высшее образование, руководитель — Диёр Дехканов;

— 18 марта 2019 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — высшее образование, руководитель — Диёр Дехканов; High Street Retail — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Wexford Retail — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Sportico — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Learnovate Schooling — 20 марта 2019 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — общее среднее образование, руководитель — Диёр Дехканов;

— 20 марта 2019 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — общее среднее образование, руководитель — Диёр Дехканов; Future Dream Residence — 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Top Retail — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Maple It Park — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Pacific Housing — 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Шерзод Рузимов;

— 14 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Шерзод Рузимов; Concord Retail — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Lusso Residence — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Sarv Palace — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Osier It Park — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Chinor Residence — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов;

— 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство жилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов; Camarillo Retail — 15 октября 2020 года в Мирабадском районе Ташкента, основной вид деятельности — строительство нежилых зданий, руководитель — Диёр Дехканов.

Мурари Лал Джалан также владеет компанией Metric Ventures (зарегистрирована 11 июля 2018 года, вид деятельности — гостиницы и аналогичные места проживания) и Orion International (7 октября 2010 года, аренда и управление нежилыми помещениями).