Братья Гупта, индийские бизнесмены, преследуемые Южно-Африканской Республикой (ЮАР) по обвинению в нарушении законов, находятся в Ташкенте, сообщает Zee Business. Покинув ЮАР в 2018 году, они сменили несколько стран и сейчас пребывают в Узбекистане, пишет индийское издание.

Три брата Гупта — Аджай, Атул и Раджеш — приехали в африканскую страну в 1993 году. Семья создала бизнес-империю, включающую в себя технологические и инженерные компании, шахты, медиа. По данным СМИ, братья установили тесные взаимоотношения с правящей партией «Африканский национальный конгресс», в частности, с Джейкобом Зумой, задолго до того, как он стал президентом в 2009 году.

По последнему факту в ЮАР была создана специальная Судебная комиссия по расследованию обвинений в захвате государства.

После того, как они покинули страну в 2016 году, счета семейства Гупта в ЮАР были арестованы и начато расследование. Прокуратура пытается вернуть более 4 млрд долларов, потерянных, как сообщается, из-за коррупции, связанной с чрезмерным влиянием семьи на администрацию бывшего президента Джейкоба Зумы.

В конце 2018 года New York Times писала, что братья Гупта находятся в «добровольном изгнании» в Дубае. В октябре 2019 года Министерство финансов США ввело санкции против них за причастность к коррупционным схемам, которые связаны с бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой.

Телеканал Business Television India (BTVI) в 2019 году сообщал, что братья Гупта ищут новые площадки для инвестиций. В числе планируемых проектов указывалось создание крупного университета в Узбекистане.

В июне 2019 года сын Атула Гупты женился на племяннице Мурари Джалана (индийский бизнесмен и председатель группы Agio Image Group. Нынешние предприятия охватывают торговлю и дистрибуцию, развитие недвижимости, производство бумаги, здравоохранение и авиацию, распространяясь на ОАЭ, Индию, Россию и Узбекистан). По сообщениям СМИ и центра журналистских расследований amaBhunhane (ЮАР), семьи Джалан и Гупта могут быть связаны через некоторые компании.

Однако в комментарии, полученном Zee Business от представителей Мурари Джалана, говорится, что он «не имеет деловых отношений с братьями Гупта из Южной Африки», и «неправильно связывать Джалана и его бизнес с семьёй Гупта». «Личные отношения отдельны от деловой деятельности», — подчеркивается в комментарии.

В октябре прошлого года человек, близкий к Джалану, также сообщал Forbes India, что «семейные отношения брата Джалана и его семьи не имеют никакого отношения к коммерческой деятельности Джалана».

В лондонском инвестиционном фонде Kalrock Capital, с которым Джалан намерен возрождать авиакомпанию Jet Airways, также сообщили, что никто из семьи Гупта не имеет ни прямого, ни косвенного отношения к бизнесу Джалана.

Фото: Хокимият Ташкента.

В августе 2019 года хокимият Ташкента и индийская строительная компания Minerva World of Knowledge подписали инвестиционное соглашение на 500 млн долларов.

Как отмечается в сообщении администрации столицы, переговоры с Minerva World of Knowledge велись в Ташкенте на протяжении четырёх месяцев.

Соглашение подразумевает строительство в Сергелийском районе жилых комплексов, университетов и общежитий, медицинских и спортивных объектов, дошкольных учреждений и торгово-развлекательных комплексов в ближайшие пять лет.

Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций на 29 августа 2019 года, ООО Minerva World of Knowledge с уставным фондом в 12,75 млн сумов было зарегистрировано 10 января 2019 года в Ташкенте. Его руководителем был указан Шерзод Рузимов, а учредителями — Мурари Лал Джалан (50%) и Аакаш Гарг (50%) (по данным amaBhunhane, является зятем одного из братьев Гупта).

Однако по состоянию на 9 марта 2021 году руководителем компании указан Кумар Арвинд, а единственным учредителем — Мурари Лал Джалан (100%).

Аакаш Гарг также изначально был указан единственным учредителем строительной компании Lake City Township, зарегистрированной 15 марта 2019 года, однако сейчас 100% долей владеет Анкит Джалан.

Скриншот из презентации Minerva World of Knowledge.

Аакаш Гарг сделал предложение (PDF) правительству Узбекистана о реализации проекта Minerva World of Knowledge в декабре 2018 года. На рассмотрение Министерству высшего и среднего специального образования был предложен проект образовательного комплекса с двумя университетами (Minerva University of Uzbekistan и Minerva International University of Uzbekistan), международной школой (Minerva International School), детским садом (Minerva Play School) и Академией повышения квалификации (Minerva Skills Academy). Инвестор отмечал, что Minerva University of Uzbekistan будет обучать 1000 студентов в год, а Minerva International University of Uzbekistan — 4000 студентов.