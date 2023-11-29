Ташкентский государственный экономический университет и Ташкентский финансовый институт могут быть перенесены из центра города в Сергелийский район.
Специалист пресс-службы хокимията Ташкента Гульноза Касимова подтвердила «Газете.uz», что власти обсуждают такой проект.
«План сейчас обсуждается, есть возможность такого [переноса зданий университета], но однозначного решения пока нет. Проект в разработке. Если он будет готов и одобрен, мы обязательно сообщим», — сказала она.
ТГУЭ расположен на улице Ислама Каримова, а главный корпус финансового института — на улице Амира Темира.
По данным источника «Газеты.uz», в правительстве также рассматривают объединение этих двух высших учебных заведений с пересмотром и сокращением некоторых направлений «для оптимизации государственных расходов в среднесрочной перспективе». В целом в будущем планируется поэтапно укрупнять (объединять) вузы исходя из их мощностей и научного потенциала.