Учредитель компании Minerva World of Knowledge, индийский бизнесмен Мурари Лал Джалан в интервью Kun.uz обвинил хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в шантаже.

По данным издания, 28 сентября 2018 года компания MJ Developers, через которую инвестор реализует проекты, подписала соглашение на сумму 100 млн долларов (ранее сообщалось о $500 млн) с правительством Узбекистана и начала инвестировать в свои четыре крупных проекта.

Сперва началось строительство пятизвёздочной гостиницы в Бухаре, затем — строительство «Зелёного города» Namangan Square в Намангане, комплекса Minerva city в Ташкенте и искусственного озера Lake сity в Бектемирском районе.

Предприниматель сообщил, что проекты в Бухаре и Намангане реализуются без проблем. В 2020 году началось строительство комплекса Minerva City со школами, колледжем и университетом «мирового класса». Для этого была выделена территория в 100 га в Янгихаётском районе столицы, где планировалось расположить жилые здания на 15 тысяч квартир, детские сады, зелёные прогулочные зоны, парки, детские площадки, клинику, отель, заправку, шопинг-центры, клабхаус.

Спустя три года на территории построено несколько жилых комплексов, но на сегодняшний день работы остановились. На фоне этого в социальных сетях распространились жалобы более 200 граждан, оплативших покупку квартир в новостройках. Они недовольны тем, что не получили ключи от домов, а деньги не вернули, хотя срок уже прошел.

Мурари Лал Джалан утверждает, что инвестировал в проект комплекса Lake сity, который строится на базе озера «Бахт» в Ташкенте на площади 100 га, и Minerva city 34 млн долларов.

«Прошло несколько месяцев, но мы до сих пор не получили полный генеральный план проектов Minerva city и Lake city. Я попросил о встрече с хокимом города Ташкента по этому поводу, но хоким отказался от этого предложения. После этого неожиданно в работу строителей стали вмешиваться сотрудники государственных органов, таких как прокуратура, экология, пожарная безопасность», — сказал он.

Предприниматель утверждает, что «по рекомендации городских властей» строительные компании отказываются заключать контракты с компанией индийского инвестора.

По его словам, в марте 2021 года Джахонгир Артыкходжаев вызвал его в хокимият и якобы «шантажировал».

«Мне оставили два пути: либо я должен был официально отказаться от реализации одного из своих проектов, например, Lake city в Бектемирском районе, либо я должен был внести 100 млн долларов в банк в качестве депозита (в видеоинтервью цитата переведена по-другому: „перевести на расчётный счёт банка“ — ред.). Я объяснил хокиму, что никто не предъявляет новых требований вне договора, что мне как предпринимателю сложно перечислить заранее те деньги, которые должны быть потрачены в течение 7 лет, на чьи-то нужды», — утверждает он.

Предприниматель заявил, что хоким якобы пригрозил, что в случае «невыполнения одного из требований по доброй воле, Minerva сity и все остальные мои проекты отнимут, и мне будет трудно работать в Узбекистане».

«Вначале, когда мы подписывали контракт, он обещал, что все договорённости будут соблюдены и обязательства будут выполнены, но сейчас хоким настаивает на том, что контракты не играют никакой роли в этой стране», — заявил он.

Реакция хокимията

Пресс-служба хокимията Ташкента выпустила по поводу интервью индийского бизнесмена заявление.

«До тех пор, пока высказываниям представителя компании Minerva Мурари Лал Джалана касательно хокима Ташкента, озвученным в ходе интервью, подготовленного и распространённого редакцией Kun.uz, не будет дана юридическая оценка, считаем их дискредитирующими государственного служащего».

«Будет подано обращение в Генеральную прокуратуру Узбекистана, чтобы проверить обоснованность заявлений Мурари Лал Джалана и привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении.

Столичная администрация призвала СМИ «не распространять безосновательную информацию, пока Генеральная прокуратура не расследует данную ситуацию на законной основе».

В марте 2021 года «Газета.uz» рассказывала о Мурари Лал Джалане и его проектах в Узбекистане. Согласно открытым данным, изученным «Газетой.uz», Minerva World of Knowledge на тот момент учредила в стране свыше 40 компаний, специализирующихся на строительстве жилых и нежилых зданий, купле и продаже недвижимости, дошкольном, среднем и высшем образовании. Их уставные фонды составляли от 8 млн до 10 млн сумов.

СМИ связывали семью Джалана с братьям Гупта, преследуемыми ЮАР по обвинению в коррупции и против которых Минфин США ввёл санкции, но представители инвестора опровергали его бизнес-связи с Гупта.