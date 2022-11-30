Генеральная прокуратура Узбекистана начала проверку заявления учредителя компании Minerva World of Knowledge, индийского бизнесмена Мурари Лал Джалана, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры на запрос «Газеты.uz».

Ранее предприниматель из Индии, реализующий ряд проектов в Ташкенте, в интервью Kun.uz обвинил хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева в шантаже. По его словам, градоначальник якобы потребовал от него официально отказаться от реализации одного из своих проектов, например, Lake city в Бектемирском районе, либо внести 100 млн долларов в банк в качестве депозита. В противном случае ему якобы угрожали отнять все другие проекты и «создать трудности» в работе.

Столичная администрация посчитала высказывания Мурари Лал Джалана «дискредитирующими государственного служащего». Хокимият сообщил, что подаст обращение в Генеральную прокуратуру, чтобы проверить обоснованность заявлений инвестора и «привлечь виновных к ответственности».

29 ноября Генпрокуратура получила письмо от хокима Джахонгира Артыкходжаева с просьбой «изучить ситуацию, дать правовую оценку и принять законные меры в отношении виновных лиц». Соответствующее управление ведомства проводит изучение.