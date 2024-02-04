Январь в этом году выдался очень тёплым. Температура выше климатической нормы сохранялись практически в течение всего месяца, сообщил в своём обзоре Узгидромет.
Лишь в короткие периоды резких похолоданий, которые наблюдались дважды (в середине и в последней пятидневке месяца), температура воздуха опускалась до значений около или незначительно ниже нормы.
Средняя месячная температура воздуха превысила климатическую норму на 3−4 градуса Цельсия, а по северу — на 1−2 градуса.
По большей части территории страны (кроме севера) январь 2024 года вошёл в тройку самых тёплых январей за всю историю метеорологических наблюдений. Несмотря это, экстремально высоких температур в этот месяц не было зафиксировано.
В самые тёплые дни воздух прогревался до +15…+18, по югу — до +19…+22, по северу — до +10…+12 градусов. Самые высокие значения температуры в январе отмечались в 2002, 2007, 2021 годах: до +20…+25, по югу — до +24…+27, по северу — до +13…+16 градусов.
Интересно сравнение января 2024 года с январём 2023 года, который был признан аномальным и привёл к масштабному энергокризису в стране.
В январе 2023 года за счёт вторжения холодного арктического воздуха во второй декаде месяца температура воздуха в ночные часы понижалась до −17…−22 градусов, по Республике Каракалпакстан, Ташкентской, Самаркандской Сырдарьинской, Джизакской и Андижанской областям местами было до −25…−29.
В январе этого же года даже в самые холодные ночи по большей части территории Узбекистана температура опускалась только до −2…−4, местами до −5…−6 градусов (близко или незначительно ниже нормы). Лишь по северным районам страны на пике непродолжительных похолоданий ночная температура была на 5−8 градусов ниже нормы и составила −11…−16 градусов.
|Абсолютный минимум температуры воздуха
|январь
2024 г.
|январь
2023 г.
|за все годы наблюдений/год
|Ташкент
|-3
|-20
|-28 /1900
|Нукус
|-15
|-23
|-34 /1973
|Ургенч
|-14
|-19
|-27 /1950
|Бухара
|-6
|-21
|-24 /2008
|Навои
|-4
|-16
|-28 /1969
|Самарканд
|-3
|-20
|-25 /1969
|Джизак
|-3
|-21
|-26 /1969
|Сырдарья
|-4
|-27
|-32 /1969
|Карши
|-1
|-21
|-29 /1969
|Термез
|-1
|-18
|-20 /2008
|Андижан
|-5
|-19
|-28 /1969
|Наманган
|-2
|-17
|-26 /1969
|Фергана
|-3
|-15
|-26 /1969
По температурному режиму январь 2023 года был на 4−7 градусов холоднее нормы. Январь 2024 года оказался значительно теплее, чем январь 2023 года (на 7−11 градусов).
Осадки по территории страны в январе выпадали очень неравномерно. Меньше всего осадков по отношению к норме выпало по областям Ферганской долины (менее 50% от нормы), а больше всего — по Хорезмской и Бухарской областям (более 200% от нормы).
По равнинной территории осадки выпадали в смешанном виде, но формирование устойчивого снежного покрова не происходило. Высота снега не превышала 5−7 см, а продолжительность его залегания — 1−3 дней. По равнинной территории юга Узбекистана и Ферганской долины снежный покров не образовывался вообще.
Наибольшая продолжительность залегания снежного покрова наблюдалась по северу Каракалпакстана, местами по Хорезмской области и пустынной зоне Навоийской области — 15−20 дней. При этом высота снега достигала 10−12 см.
В горных районах снежный покров сохранялся в течение месяца. В горах Ташкентской, Кашкадарьинской и Наманганской областей высота снега на конец месяца составляла 40−80 см, в высокогорьях — до 100−120 см. Эти показатели соответствуют среднемноголетним и прошлогодним значениям.
Ранее Узгидромет публиковал обзор того, каким ожидается февраль текущего года.