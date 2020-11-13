Вопросы полового воспитания в Узбекистане должны перестать считаться закрытой темой, обучать этой теме нужно с детства, заявила на пресс-конференции 12 ноября председатель Сената Олий Мажлиса и глава Комиссии по вопросам обеспечениям гендерного равенства Танзила Нарбаева.

«Имеются стереотипы о том, что девочек не должен осматривать гинеколог. Вопрос полового воспитания считается для нас закрытой темой. Никто не имеет права говорить об этом. Во многих семьях даже родители не говорят об этом своим детям. Это неправильно. Мы считаем, что половому воспитанию нужно учить с молодости, с детства. Пусть не напрямую, но мать должна говорить об этом с дочерью, отец — с сыном», — сказала глава Сената.

При Министерстве махалли и поддержки семьи образован Институт махалли и семьи, который начал реализацию масштабного проекта по обучению родителей, сообщила она.

В рамках введенных по инициативе президента в школах уроков воспитания обязательно будут рассматриваться вопросы полового воспитания, гендерного равенства. Комиссия по гендерному равенству поставила такие требования перед министерствами, отметила Танзила Нарбаева.

Мальчиков и девочек по этой теме планируется обучать отдельно. «Мы должны очень деликатно и грамотно составить учебные планы, чтобы дать необходимые знания мальчикам и девочкам», — добавила председатель комиссии.

«В дошкольном образовании — в соответствии с возрастом, в своём кругу, а в старших классах и в вузах мы должны предоставлять девушкам и юношам открытую информацию о подготовке к семье, репродуктивном здоровье, родах, предохранении, родственных браках и других вопросах», — сказала Танзила Нарбаева.

«Если мы закрываемся, то интернет открыт. В интернете можно научиться плохому. Это может привести к негативным последствиям. Поэтому, считаю, полезнее давать информацию как друг, подруга, отец, брат», — отметила она.

Заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова добавила, что в стране распространены случаи сокрытия болезней девочек. Чтобы решить эту проблему, президент предложил открыть в поликлиниках центры здоровья девочек. Сегодня такие центры имеются более чем в 200 центральных поликлиниках, специальные комнаты для девочек также открыты в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах.

«Девочки-подростки обязательно должны проходить медицинский осмотр. Если у них есть болезни, они должны выявляться на ранней стадии», — подчеркнула замминистра.