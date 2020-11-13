Вопросы полового воспитания в Узбекистане должны перестать считаться закрытой темой, обучать этой теме нужно с детства, заявила на пресс-конференции 12 ноября председатель Сената Олий Мажлиса и глава Комиссии по вопросам обеспечениям гендерного равенства Танзила Нарбаева.
«Имеются стереотипы о том, что девочек не должен осматривать гинеколог. Вопрос полового воспитания считается для нас закрытой темой. Никто не имеет права говорить об этом. Во многих семьях даже родители не говорят об этом своим детям. Это неправильно. Мы считаем, что половому воспитанию нужно учить с молодости, с детства. Пусть не напрямую, но мать должна говорить об этом с дочерью, отец — с сыном», — сказала глава Сената.
При Министерстве махалли и поддержки семьи образован Институт махалли и семьи, который начал реализацию масштабного проекта по обучению родителей, сообщила она.
В рамках введенных по инициативе президента в школах уроков воспитания обязательно будут рассматриваться вопросы полового воспитания, гендерного равенства. Комиссия по гендерному равенству поставила такие требования перед министерствами, отметила Танзила Нарбаева.
Мальчиков и девочек по этой теме планируется обучать отдельно. «Мы должны очень деликатно и грамотно составить учебные планы, чтобы дать необходимые знания мальчикам и девочкам», — добавила председатель комиссии.
«В дошкольном образовании — в соответствии с возрастом, в своём кругу, а в старших классах и в вузах мы должны предоставлять девушкам и юношам открытую информацию о подготовке к семье, репродуктивном здоровье, родах, предохранении, родственных браках и других вопросах», — сказала Танзила Нарбаева.
«Если мы закрываемся, то интернет открыт. В интернете можно научиться плохому. Это может привести к негативным последствиям. Поэтому, считаю, полезнее давать информацию как друг, подруга, отец, брат», — отметила она.
Заместитель министра здравоохранения Эльмира Баситханова добавила, что в стране распространены случаи сокрытия болезней девочек. Чтобы решить эту проблему, президент предложил открыть в поликлиниках центры здоровья девочек. Сегодня такие центры имеются более чем в 200 центральных поликлиниках, специальные комнаты для девочек также открыты в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах.
«Девочки-подростки обязательно должны проходить медицинский осмотр. Если у них есть болезни, они должны выявляться на ранней стадии», — подчеркнула замминистра.
В августе прошлого года сообщалось, что учебные программы по репродуктивному здоровью и половому воспитанию так и не были разработаны Минздравом и министерствами в сфере образования, несмотря на то, что на тот момент прошло уже более полугода с момента вступления в силу закона о репродуктивном здоровье.
Eugenie Muminova
Это, конечно, прогрессивный шаг. Остается, правда, несколько вопросов. А мальчиков урологи осматривают в плановом порядке? Что, прямо осматривают? — простите, ни разу не слышала. Или здоровье мальчиков не имеет значения? Они не болеют?
Почему наших дочерей в школах пытаются таскать на обязательные обследования с УЗИ? Какие еще “кисты“? Будет киста — будут неприятные ощущения — сами сводим. Все отлично понимают, что это скрининг на подростковую беременность. Почему, вместо разъяснительной работы о вреде подростковой беременности, девочек скопом гонят в поликлинику, под хиханьки и хаханьки мальчиков? Я своей дочери не разрешаю проходить медицинские обследования и вмешательства без моего согласия. Надо будет — сами сводим в хорошую клинику.
Гинекологические кабинеты для девочек — это, конечно, дело. Остались мелочи, вроде того, чтобы убедить население, что тело, в том числе женское — это не грязь и не стыд. Прекратить стигматизировать добрачный секс (в случае женщин) и носиться с женской “девственностью“, как с флагом. А заодно перестать указывать, что женщина должна носить, как себя вести, и так далее. Вот это будет прямо прогресс-прогресс. А пока что так, декларативные меры.
Dilya Asal
Мало вам, что будут травмы от стихов на перемене и ежедневного гимна, так теперь еще и непонятные люди без соответствующего образования будут рассказывать детям про деликатные темы. Хотите ввести предмет, сначала подготовьте кадры, потом представьте программу обучения. А то придут всякие умники с рассказами про манавият, короткие носки, рваные джинсы, религиозность и прочие глупости. В интернете можно научиться не только плохому, а вот у вас в большинстве случаев из хорошего получается только извинятся с рукой на пузе.