«Цикл тем, обеспечивающих подготовку к семье», включат в школьные программы предметов «Биология» и «Воспитание». Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана о поддержке женщин и укреплении семьи от 21 декабря.

Кроме того, при выборе тем обучения старшеклассников по предметам «Родной язык и литература» и «Иностранный язык» приоритет поручается отдавать темам, «раскрывающим священность семьи, взаимную духовную ответственность членов семьи друг перед другом».

Постановление также рекомендует кинематографистам разрабатывать кинофильмы и социальную рекламу, призывающие женщин к социально-экономической активности, «освещающие их социально-экономическую деятельность как положительный вклад в обеспечение спокойствия в семье и процветание Родины, повествующие о жизни женщин, которые при поддержке членов своей семьи и окружающих добились высоких результатов, а также осуждающих семейное насилие».

Напомним, в 2020 году глава Сената и Комиссии по вопросам гендерного равенства Танзила Нарбаева заявила, что вопросы полового воспитания не должны быть табуированной темой. Она отметила, что разъяснения должны проводиться с дошкольных учреждений «в соответствии с возрастом», а в школах и вузах должны обсуждаться вопросы создания семьи, репродуктивного здоровья, родов, предохранения, родственных браков и другие.

Однако последовавшая за этим оживлённая общественная дискуссия, вероятно, повлияла на то, что предмет в школьные программы так и не был введен.

В 2022 году тема полового воспитания поднималась вновь при обсуждении проекта Стратегии охраны здоровья и благополучия подростков до 2026 года.

«Комплексное половое воспитание способствует формированию более здоровых форм поведения, защите полового и репродуктивного здоровья и связанных с этим прав и улучшает показатели полового и репродуктивного здоровья, в частности, за счёт снижения числа случаев ВИЧ-инфекции и подростковой беременности», — сказал тогда региональный советник офиса ЮНИСЕФ Габриэль Фонтана.