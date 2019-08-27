Вопросы подготовки учебных программ по репродуктивному здоровью и половому воспитанию еще не прорабатывались ответственными министерствами, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.

Она напомнила, что с момента вступления в силу закона о репродуктивном здоровье граждан 12 марта прошло уже почти полгода.

«В [законе] содержится вопрос о половом воспитании детей, информировании, проведении работ в учебных заведениях. Мы столько изучали этот вопрос с нашим комитетом [женщин] и занимаемся этим с тех пор, как я пришла. А что происходит на деле? Министерство здравоохранения еще ничего не сделало, министерства в сфере образования тоже еще не сдвинулись с места», — констатировала глава Сената, добавив, что «в этом отношении еще никто не изменил свой взгляд на мир».

В статье 13 закона о репродуктивном здоровье говорится, что воспитание, обучение и информирование несовершеннолетних по вопросам охраны репродуктивного здоровья, их подготовка к семейной жизни должны проводиться соответственно в семье, учреждениях образования и здравоохранения.

Обучение по вопросам репродуктивного здоровья, в том числе по половому воспитанию, должно проходить по программам, разработанным «совместно с органами управления образованием и здравоохранением с учетом возраста, психологических и физических особенностей несовершеннолетних» при сотрудничестве с их семьями. К обучению могут привлекаются специалисты, имеющие медицинскую подготовку.

Танзила Нарбаева пояснила, что основную задачу, поставленную законом, должен выполнить Минздрав, а министерства в сфере образования должны вносить изменения в свои программы.

«Как мы должны подготовить детей к проблеме репродукции, [если] эти вопросы еще не рассматривались? — подчеркнула глава Сената. — Мы спрашиваем: „Что вы сделали по этому пункту?“ — они отправляют нам старые материалы. Мы должны призвать их к ответственности».

Танзила Нарбаева напомнила, что исполнительная власть должна прорабатывать механизмы для реализации принимаемых законов. Однако, по ее словам, эти мероприятия часто не проводятся.