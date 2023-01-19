Семьям детей, скончавшихся после приёма сиропа от простуды «Док-1 Макс» индийской Marion Biotech, может быть выплачена компенсация, если причина смерти подтвердится. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz» на сессии Международного пресс-клуба 18 января, сказала заместитель министра здравоохранения Узбекистана Эльмира Баситханова.

По её словам, сейчас ведётся расследование каждого случая смерти (официально сообщалось о 20 детях младшего возраста), устанавливаются препараты, которые дети принимали.

«Если препарат, от которого произошло отравление, будет подтверждён документально, могут быть начаты юридические процессы по выплате компенсации», — сказала она.

«Если это будет подтверждено, все суммы компенсаций будут выплачены без каких-либо вопросов», — повторила она.

Эльмира Баситханова добавила, что люди настолько верили в это лекарство, что приобретали его сами, не обращаясь к врачу за консультацией.

Ранее Общенациональное движение «Юксалиш» призвало решить проблему бесконтрольного приёма лекарств и запретить их прямую рекламу.

Минздрав сообщал, что в составе сиропов «Док-1 Макс» и «Амбронол» этого же производителя был обнаружен этиленгликоль. Продажа всех препаратов индийской компании в стране остановлена, продолжается расследование.

Помимо 20 умерших детей, известно о десятках пострадавших — у детей наблюдалась почечная недостаточность.

13 января суд в Ташкенте лишил компанию-импортёра препаратов Quramax Medikal лицензии на ведение фармацевтической деятельности.