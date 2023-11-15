На очередном пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 14 ноября министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов выступил с отчётом о работе, проводимой в системе. Депутат Дониёр Ганиев задал ряд вопросов по делу «Док-1 Макс» и «Антиструмина».

Парламентарий заявил, что в последние годы сфере здравоохранения выделяются большие средства и оказывается поддержка, однако «мы стали свидетелями смерти десятков людей и детей в результате очень грубых недостатков в системе».

«В результате коррупции в этой системе, непроведения сертификации одного лекарства в установленном порядке 65 семей лишились детей. Спасибо, что уважаемый президент обратил на это внимание, подверг это жёсткой критике и сказал, что каждый, кто связан с этим, будет отвечать перед законом. Мы сегодня это видим, судебный процесс проходит прозрачно… Смотря эти трансляции из зала суда, видя боль и печаль родителей, я тоже плакал. У меня двое детей этого возраста. Среди тех погибших детей мог быть и мой ребёнок», — сказал он.

По словам депутата, его мучает совесть из-за того, что парламент своевременно не установил надлежащий контроль за сферой, не уделил достаточного внимания, а из-за грубых ошибок в системе «сейчас нет 65 детей».

«Судя по показаниям работников этой системы, в результате проблем с передачей информации в системе, несвоевременной передачи информации снизу вверх о происходящем упущена возможность спасти жизни многих детей. К сожалению, министерство до сих пор не признало политическую ответственность за это… До сих пор мы не видим ответственность в отношении высокопоставленных лиц», — указал он.





Дониёр Ганиев прокомментировал слова министра здравоохранения Амрилло Иноятова о том, что недостаточный уровень лекарственного обеспечения в районах связан с первым руководителем районного отдела здравоохранения.

«Для вас ответственен первый руководитель в районах, для нас — ответственен первый руководитель Министерства здравоохранения. Да, в то время вы не были министром (министром здравоохранения был Бехзод Мусаев, который с конца декабря 2022 года работает министром занятости и сокращения бедности — ред.), я не хочу обвинять лично вас. Но хотелось бы узнать, вы как министр какие выводы сделали после этого? Вы можете пообещать, что такая грубая ошибка больше не повторится? Вы можете пообещать, что не будут наказываться медицинские работники, которые хотят сообщить наверх о таких грубых ошибках внизу, что информация своевременно будет поступать на ваш стол и вы будете принимать своевременные меры, чтобы спасти жизни других детей? Или всё это продолжится, и политической ответственности не будет?» — спросил он.

Ответ министра





Министр здравоохранения Амрилло Иноятов в ответ заявил, что «мы на 100% принимаем вопросы и возражения, у нас нет оснований для каких-либо оправданий».

«Тогда я был первым заместителем министра, и занимая эту должность, я узнал об этом поздно. Я открыто признаю это. Я узнал об этом 24−25 декабря. Мы немедленно занялись этим, и в первые 10 дней января мы задействовали 17 тысяч медсестёр и медицинские бригады, чтобы они посетили каждый дом, аптеки при домах… собрали препараты в течение 10 дней», — рассказал он.

По его словам, бывший министр Бехзод Мусаев тоже получил информацию 24−25 декабря, после чего было решено собрать около 100 детей из всех регионов и направить в Национальный детский медицинский центр и Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи в Ташкенте.

«Мы изменили подход [лечения]. Надо признать одно, мы спасли жизни ещё около 100 детей, мы могли и их потерять. Дониёр Авазович, вы подняли очень актуальную тему. Больные дети приходят с острой почечной недостаточностью преимущественно в результате осложнения от вирусной инфекции, то есть гриппа и острых кишечных заболеваний», — отметил он.

«И пока главный врач в Самарканде не поднял этот вопрос и не сказал нам, что дело в препарате, наши врачи лечили их по соответствующему медицинскому протоколу. Наши врачи не знали, что отравление вызвано препаратом. Если бы они знали, подход был бы совершенно другим, и жизнь каждого можно было бы спасти», — заявил министр.

Глава Минздрава утверждает, что после изменения подхода лечения «с 1 января не было ни одной такой смерти».

«Потому что у нас есть возможность лечить острую почечную недостаточность, возникающую после острого кишечного заболевания или после вируса. У нас для этого достаточно опыта. В данном случае мы сделали очень строгий вывод. Лично я как первый замминистра тоже поздно услышал об этом, это тоже моя большая ошибка», — признал Амрилло Иноятов.

Министр ранее признал, что массовое отравление детей в сентябре было вызвано передозировкой препарата йода «Антиструмин». По его словам, сейчас сотрудники, связанные с этим фактом, начинают отвечать перед законом.

Напомним, Ташкентский городской суд по уголовным делам 11 августа начал рассматривать уголовное дело, связанное со смертью минимум 65 детей от приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech, включая сироп от кашля «Док-1 Макс». Подсудимым проходит 21 человек (16 мужчин и 5 женщин), в том числе бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев и директор Quramax Medikal Рагневдра Пратар.