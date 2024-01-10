Ассоциация «Узпромстройматериалы» прокомментировала снижение ставки налога на недропользование для цементных предприятий почти в 4 раза.

Как «Газета.uz» сообщала ранее, изначально в бюджетном послании Министерства экономики и финансов (МЭФ) парламенту говорилось о планах снизить размер ставки в 2 раза с 22,5 тысячи до 11,25 тысячи сумов за тонну, однако в итоге она снизилась до 6000 сумов.

В ассоциации отметили, что до 2019 года ставка за недропользование по известняку составляла 5% к налогооблагаемой базе. Затем была введена фиксированная ставка в 45 тысяч сумов за тонну, из-за чего себестоимость резко выросла, указали в «Узпромстройматериалах».

С 1 января 2022 года ставка налога за пользование недрами сократилась в 2 раза — до 22,5 тысячи сумов за тонну. Для поддержки производителей цемента (клинкера) с 1 октября 2021 года ставка налога на прибыль уменьшилась с 20% до 15% (как для всех).

Ставка в 22,5 тысячи сумов за тонну составляет 75% от себестоимости известняка, который в среднем стоит 30 тысяч сумов за тонну, поэтому было решено снизить её до 6000 сумов (20% от себестоимости) заявили в ассоциации. Сообщается, что этот налог в Казахстане составляет 4,7% от себестоимости, в Кыргызстане — 3%, Таджикистане — 7%.

В ассоциации полагают, что снижение ставки налога на известняк повысит конкурентоспособность местных производителей.

Сегодня в Узбекистане работают 37 цементных заводов проектной мощностью 32,7 млн тонн в год. Из них 13 работают на газе, 5 — на газе и угле, 19 — только на угле. В 2023 году прогнозировалось внутреннее потребление на уровне 17,64 млн тонн, но фактически этот показатель составил 16,8 млн тонн.

«Газета.uz» ранее призвала к широкому обсуждению влияния деятельности цементных заводов на экологию и здоровье людей.