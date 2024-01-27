Сенат ещё в июне 2023 года одобрил закон «О конфликте интересов» и направил президенту Узбекистана. По законодательству глава государства должен подписать или вернуть документ в течение 30 дней, но решение ещё не принято. Глава Сената Танзила Нарбаева сообщила, что закон изучается экспертами Администрации президента.

С 1 февраля в Узбекистане начнётся новый сезон инициативного бюджетирования на портале Open Budget, в рамках которого граждане могут предложить свои проекты для финансирования из местного бюджета.

В городе Маргилан Ферганской области в результате отравления угарным газом скончались шесть членов семьи — супруги, их дочь и трое маленьких внуков.

Узбекистанский шахматист Нодирбек Абдусатторов лидирует в одном из старейших и сильнейших турниров Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее. В последних партиях он одержал три победы подряд и за два тура до конца тура занимает единоличное первое место.

Песочные кольца с арахисом, слойки «Яблочки», кекс с грушами, торт «Молочный ломтик» и другие рецепты — в подборке Zira.uz.

Как Узбекистан превратился в нетто-импортёра газа, несмотря на его огромные запасы. Реальные доходы населения за 2023 год выросли лишь на 2,4%, жители пяти регионов стали беднее. Создаются проектные офисы для развития образования и здравоохранения. Приложение Soliq испытывает временные проблемы и другие новости.

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