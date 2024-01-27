Гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов (2713 в рейтинге FIDE, 22-е место в мире) лидирует в шахматном супертурнире Tata Steel Chess 2024 в Вейк-ан-Зее, который проходит 12−28 января.

Фото: Jurriaan Hoefsmit / Tata Steel.

В первых девяти турах узбекистанец победил Пархам Магсудлу из Ирана (15-е место, 2740), Аниша Гири, представляющего Нидерланды (10-е место, 2749) и в последних трёх партиях одержал три победы подряд над Йорденом ван Форест из Норвегии (52-е место, 2682), Максом Вармердамом из Нидерландов (130-е место 2625) и чемпионкой мира среди женщин, китаянкой Цзюй Вэньцзюнь (382-е место, 2549).

Фото: Jurriaan Hoefsmit / Tata Steel.



Он сыграл вничью с индийскими гроссмейстерами Гукешом Доммараджу (25-е место, 2725) и Рамешбабу Прагнанандха (13-е место, 2743), Алирезой Фирузджей из Франции (6-е место, 2759) и Вэй И из Китая (16-е место, 2740), а также действующим чемпионом мира Дин Лижэнем (4-е место, 2780).

Единственное поражение Абдусатторов потерпел от россиянина Яна Непомнящего (5-е место, 2769).

Таким образом, за два тура до конца турнира представитель Узбекистана является единоличным лидером таблицы с 7,5 очками. Следом идёт Гукеш — 7, а также Гири, Прагнанандха, Видит Гуджрати (14-е место, 2742) и Вэй И (16-е место, 2740).

В оставшихся двух партиях Нодирбек Абдусатторов сыграет с Видитом Гуджрати и Александром Донченко (98-е место, 2643).

Благодаря успешному выступлению на этом турнире в онлайн-рейтинге узбекистанец прибавил 18,3 пунктов и уже поднялся на 15-е место в мировом рейтинге.

О турнире

Вейк-ан-Зее или Tata Steel Chess Tournament — один из старейших и сильнейших шахматных турниров, который станет 86-м по счету. Он проводится с 1938 года, а его участниками в разные годы становились все чемпионы мира, кроме Василия Смыслова и Роберта Фишера.





Турнир проводится по круговой системе и состоит из 13 туров. Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.

В этом году турнир проходит без участия его восьмикратного победителя Магнуса Карлсена. Как следует из официального заявления, принять участие ему помешало слишком загруженное расписание, но он пообещал вернуться и «уделать всех».

В большие и серьёзные турниры после длительного перерыва вернулся действующий чемпион мира Дин Лижэнь. Он возглавляет стартовый список участников Tata Steel Masters по рейтингу, но выступает плохо. Он потерпел уже три поражения и занимает 8-е место с 4,5 очками.

В соревновании принимает участие чемпионка мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь, которая в 2023 году защитила свой титул.

В прошлом году Нодирбек Абдусатторов сенсационно занял второе место Tata Steel Chess, по ходу турнира победив действующего на тот момент чемпиона Магнуса Карлсена, но уступив аутсайдеру Йордену ван Форесту.

Он также является вторым узбекистанцем, который принимал участие в этом турнире. До этого его участником в 2009 году чемпион мира Рустам Касымджанов. По словам Абдусатторова, в этом турнире ему помогает Касымджанов.