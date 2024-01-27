В Узбекистане с 1 февраля стартует новый сезон инициативного бюджетирования на портале Open Budget, в рамках которого граждане могут принять участие в распределении части местного бюджета.

Как сообщает Министерство экономики и финансов, процесс сбора инициатив от населения продлится до 20 февраля, а затем с 21 февраля по 11 марта будет рассмотрение и отбор проектов, а 12−31 марта состоится голосование.

По предварительным подсчётам, на этот сезон из районных (городских) бюджетов будет направлено свыше 3 трлн сумов (в последний раз было 1,31 трлн сумов).

Предельная сумма, направляемая на финансирование одного проекта, составляет 1,36 млрд сумов.

Ранее сообщалось, что с 2024 года граждане смогут выдвигать инициативы стоимостью до 250 млн сумов для создания общественных парков и садов через портал «Открытый бюджет».

«Газета.uz» рассказывала, как проект помогает объединить людей вокруг общих инициатив и развивать гражданскую активность.

Постоянная представительница ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска в своей колонке для «Газеты.uz» писала, что инициативное бюджетирование усиливает чувство сопричастности граждан к решению проблем и улучшению качества жизни.