«Невидимый» яблочный пирог





Этот французский пирог называется «невидимым», потому что в нём много тонких яблочных долек и практически нет теста.

Торт «Три шоколада»





Невероятно нежный и красивый в разрезе торт «Три шоколада».

Булочки с лимоном





Лимонные улитки из дрожжевого теста с кремом.

Пирожные «Ёжики»





Для любителей бисквита предлагаем рецепт пирожных «Ёжики».

Слойки «Яблочки»





Слойки с яблоками несложно приготовить, а смотрятся они очень красиво.

Кекс с грушами





Бисквит получается нежным и воздушным, а сочетание специй подчёркивает вкус основного ингредиента — груши.

Пирожные «Шишки»





Пирожные очень похожи на настоящие шишки, дети будут от них в восторге.

Песочные кольца с арахисом





Печенье получается нежным и рассыпчатым и станет отличным дополнением к чашечке чая или стакану молока.

Торт «Молочный ломтик»





Основа торта — воздушный шоколадный бисквит и нежное молочное суфле.