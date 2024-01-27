«Невидимый» яблочный пирог
Этот французский пирог называется «невидимым», потому что в нём много тонких яблочных долек и практически нет теста.
Торт «Три шоколада»
Невероятно нежный и красивый в разрезе торт «Три шоколада».
Булочки с лимоном
Лимонные улитки из дрожжевого теста с кремом.
Пирожные «Ёжики»
Для любителей бисквита предлагаем рецепт пирожных «Ёжики».
Слойки «Яблочки»
Слойки с яблоками несложно приготовить, а смотрятся они очень красиво.
Кекс с грушами
Бисквит получается нежным и воздушным, а сочетание специй подчёркивает вкус основного ингредиента — груши.
Пирожные «Шишки»
Пирожные очень похожи на настоящие шишки, дети будут от них в восторге.
Песочные кольца с арахисом
Печенье получается нежным и рассыпчатым и станет отличным дополнением к чашечке чая или стакану молока.
Торт «Молочный ломтик»
Основа торта — воздушный шоколадный бисквит и нежное молочное суфле.