«Невидимый» яблочный пирог

еда, зира

Этот французский пирог называется «невидимым», потому что в нём много тонких яблочных долек и практически нет теста.

Торт «Три шоколада»

еда, зира

Невероятно нежный и красивый в разрезе торт «Три шоколада».

Булочки с лимоном

еда, зира

Лимонные улитки из дрожжевого теста с кремом.

Пирожные «Ёжики»

еда, зира

Для любителей бисквита предлагаем рецепт пирожных «Ёжики».

Слойки «Яблочки»

еда, зира

Слойки с яблоками несложно приготовить, а смотрятся они очень красиво.

Кекс с грушами

еда, зира

Бисквит получается нежным и воздушным, а сочетание специй подчёркивает вкус основного ингредиента — груши.

Пирожные «Шишки»

еда, зира

Пирожные очень похожи на настоящие шишки, дети будут от них в восторге.

Песочные кольца с арахисом

еда, зира

Печенье получается нежным и рассыпчатым и станет отличным дополнением к чашечке чая или стакану молока.

Торт «Молочный ломтик»

еда, зира

Основа торта — воздушный шоколадный бисквит и нежное молочное суфле.