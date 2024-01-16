Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана подтвердило гибель троих граждан Узбекистана в дорожно-транспортном происшествии в Самарской области России 16 января.

Ещё четверо узбекистанцев, ехавших в автомобиле Lada Largus, который столкнулся с грузовиком, госпитализированы с различными травмами и проходят лечение.

Министерства по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения и транспорта, а также Агентство по внешней трудовой миграции принимают «все необходимые меры для возвращения погибших и раненых граждан на родину», говорится в сообщении.