В Узбекистане запретили участие свыше 500 иностранных товаров в государственных закупках. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров «О мерах по поддержке отечественных производителей» от 29 января (ПКМ-41). Проект постановление правительства выставлялся на обсуждение в ноябре.

Документ принят в рамках исполнения постановления президента «О дополнительных мерах по поддержке отечественных производителей», о котором ранее писала «Газета.uz». Напомним, что с 1 ноября:

для юридических лиц с долей государства в уставном фонде в размере 50% и более, вводится порядок, в соответствии с которым целесообразность закупки импортных товаров (работ, услуг) на сумму свыше 50 тысяч базовых расчетных величин подлежит обязательному рассмотрению наблюдательными советами на ежеквартальной основе;

вводится механизм временных запрета и ограничений в допуске к государственным закупкам в отношении отдельных товаров иностранного происхождения, а также работ (услуг), выполняемых иностранными лицами;

по продукции, не включенной в Перечень товаров иностранного происхождения, а также работ (услуг), выполняемых иностранными лицами, в отношении которых вводятся временные запрет и ограничения в допуске к государственным закупкам, при оценке предложений участников тендера (конкурса) товарам местного производства предоставляется преференция в размере не более 15% от цены CIP (Узбекистан) на импортируемые товары.

В постановлении правительства приводится указанный перечень товаров иностранного происхождения, в отношении которых вводится временный запрет и ограничение на участие в торгах в рамках государственных закупок. Список охватывает 529 товаров:

продовольственные товары — мясо, рыба, молочная продукция, яйца, фрукты и орехи, алкогольные и безалкогольные напитки, чай, сыр, шоколад, горох, перец, жиры, мороженое, творог, маргарин, сахар, макароны и другие;

строительные материалы — цемент, мрамор, природные облицовочные камни, краски и лаки, сухие строительные смеси, пластмассовые трубы, фасонные части, ванные, гипсокартон, керамическая плитка и другие;

удобрения — калийные и азотные удобрения;

промышленные товары — стальные прокаты, катанка, медные трубы и другие;

текстильная и швейная продукция — смешанные ткани в основном или исключительно с химическими волокнами, синтетические ткани, ковры, пальто, куртки, костюмы, пиджаки, платья, брюки, рубашки, блузки, трусы, сорочки, пижамы, свитера, шарфы и другие;

обувь и кожгалантерейные изделия — кожевенно-галантерейные изделия (сумки разные, ранцы школьные т. д.), мужские и женские ботинки, специальная обувь, мячи и другие;

мебель — мебель для сидения из тростника, ивы, бамбука или аналогичных материалов, парикмахерские кресла, деревянная мебель типа используемой в учреждениях и другие;

бытовые товары — сантехника, кухонные принадлежности;

бытовая электротехника — кухонные плиты и мини-печи, пылесосы, телевизоры, холодильники, мониторы и другие;

транспортные средства — автобусы, тракторы, легковые автомобили, грузовики, мотоциклы и другие;

изделия из бумаги и целлюлозы — бумажные салфетки, конверты, туалетная бумага, блокноты и детские подгузники;

медицинские изделия — иглы, протезы, реагенты и другие;

и другие.

При этом в документе предусмотрен порядок выдачи разрешений на ввоз вышеперечисленных товаров (работ, услуг) в рамках государственных закупок. Для этого госзаказчик должен обратиться в рабочий орган (Центр электронного кооперационного портала при Министерстве экономического развития и сокращения бедности). Параметры товаров, указанные в заявлении, не должны соответствовать параметрам товаров, предлагаемых к импорту, или иметь отличающиеся свойства. Заявка подается отдельно по каждому товару, на импорт которых запрашивается разрешение, с приложением неконфиденциальной информации и другой документации.