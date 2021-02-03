Министерство юстиции Узбекистана обосновало временный запрет на участие свыше 520 иностранных товаров в государственных закупках.

Минюст отмечает, что сегодня глобальная пандемия коронавируса продолжает оказывать ограничивающее влияние на производственную деятельность предприятий ряда секторов и отраслей экономики из-за разрыва кооперационных связей, сокращения спроса на продукцию и рынков сбыта.

В связи с чем «для создания условий для развития конкурентной среды и расширения участия местных производителей в системе государственных закупок» правительство своим решением от 29 января утвердило перечень из 529 товаров иностранного происхождения, в отношении которых вводится временный запрет и ограничение на участие в торгах в рамках государственных закупок.

Во-первых, основная цель решения — поддержать местных производителей. Во время пандемии деятельность ряда местных предпринимателей была нарушена из-за низкой покупательной способности населения и значительного сокращения экспортных возможностей по объективным причинам. Для оживления их деятельности госорганы и организации будут использовать для своих нужд продукцию местных предпринимателей, говорится в сообщении.

Во-вторых, тенденция к защите внутреннего рынка, местных предпринимателей была реализована и в других странах. В частности, постановлением правительства России от 30 апреля 2020 года запрещён ввоз свыше 170 товаров и услуг в рамках госзакупок, отмечает Минюст.

В-третьих, если в 2019 году в стране было создано 55 тысяч предприятий, то в 2020-м — 96743. Очевидно, что новые производственные мощности удваиваются, увеличение внутреннего производства обеспечит занятость, увеличит налоговые поступления. Для этого местным предпринимателям сегодня как никогда нужна поддержка, указывает министерство.

В-четвертых, запрет и ограничение действует только в рамках государственных закупок, когда как частные предприниматели или граждане могут приобретать любые товары или услуги для собственных нужд.

Напомним, что документ принят в рамках исполнения постановления президента «О дополнительных мерах по поддержке отечественных производителей», о котором ранее писала «Газета.uz». Напомним, что с 1 ноября: