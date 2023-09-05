За первые семь месяцев 2023 года в Узбекистане зафиксировано 4772 дорожно-транспортных происшествия. Такие данные приводит в своей статье, опубликованной 5 сентября в газете «Халк сузи», председатель комитета по обороне и безопасности Сената Олий Мажлиса Кутбиддин Бурханов.

Сама Служба безопасности дорожного движения МВД статистику в последнее время не публикует или публикует её редко.

Среди общего количества аварий 51,4% (2453) ДТП произошли по субъективным причинам, то есть по вине водителей, не соблюдавших Правила дорожного движения.

В этих ДТП погибли 1115 человек, травмы различной степени получили 4564 человека. Как отмечает автор статьи, 1078 человек, или 96,7% погибших в дорожно-транспортных происшествиях, не были пристёгнуты ремнями безопасности.

В Ташкенте, отмечается в статье, за семь месяцев зафиксировано 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате погиб 71 человек, 787 человек получили ранения. В общем числе аварий 199 были вызваны превышением скорости. В 90 случаях водители проигнорировали запрещающий сигнал светофора, а 8 ДТП совершили пьяные водители.

За первое полугодие 2023 года в стране зарегистрировано около 4000 ДТП, в них погибло 873 человека и более 3500 человек получили травмы. Такие данные озвучил президент Шавкат Мирзиёев на совещании коллегии МВД в июле. Тогда же он объявил выговор начальнику Службы безопасности дорожного движения Олиму Саидову.

Для сравнения: за первое полугодие 2022 года в Узбекистане произошло 3559 ДТП, в которых погибли 784 и получили травмы 2775 человек. Таким образом, можно говорить как о росте травматичности и смертности в автомобильных авариях, так и об ухудшении ситуации с безопасностью на дорогах в целом.

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