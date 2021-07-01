Президент Узбекистана 1 июля подписал постановление об организации деятельности филиала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова (РНИМУ) в Ташкенте. Первых студентов филиал примет в 2022/2023 учебном году.

Филиал разметится в зданиях многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии, расположенных по адресу: Ташкент, Яшнабадский район, улица Махтумкули, 103 («старый ТашМИ»).

Согласно документу, основные направления деятельности филиала:

подготовка высококвалифицированных медицинских кадров, способных решать научно-практические задачи для системы здравоохранения и сохранения здоровья населения;

разработка и внедрение современных образовательных программ и форм обучения, направленных на модернизацию системы подготовки медицинских кадров, внедрение в учебный процесс передовых педагогических и информационных технологий, новейших достижений науки и техники, поддержку развития учебно-педагогического потенциала;

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области медицины и медицинской науки;

развитие системы подготовки специалистов, научных и научно-педагогических кадров за счет непрерывности и преемственности образования и науки, а также обязательной интеграции в мировое образовательное и научное сообщество;

создание условий для тесной интеграции образовательной и научной деятельности с медицинской и фармацевтической деятельностью;

укрепление долгосрочных отношений с ведущими образовательными и научно-исследовательскими учреждениями зарубежных стран в образовательной и научно-медицинской сферах.

Образовательный процесс в филиале будет организован на русском языке в соответствии с российскими образовательными стандартами.

Правила приема абитуриентов определит РНИМУ по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Выпускникам филиала будет выдаваться диплом РНИМУ, который признается в качестве документа о высшем образовании в Узбекистане.

Клиническими базами филиала станут Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова и вновь создаваемая многопрофильная клиника на территории Ташкентского государственного стоматологического института.

Студенты смогут обучаться на грантовой и платно-контрактной основе. Выпускники филиала, обучавшиеся на основе государственного гранта, будут распределяться на работу в государственные медицинские учреждения Узбекистана с условием обязательной отработки в них не менее пяти лет.

Согласно документу, в 2021/2022 учебном году РНИМУ имени Пирогова примет на обучение 35 граждан Узбекистана.

РНИМУ имени Н. И. Пирогова — ведущий научно-образовательный медицинский центр России, обеспечивающий подготовку врачей, фармацевтов, клинических психологов, социальных работников, а также медицинских научных кадров по специальностям медицинской биохимии, кибернетики, биофизики.