В социальных сетях распространились сообщения о возможном сносе здания Ташкентской медицинской академии (старый ТашМИ), которое является зданием бывшей типографии Ташкентского кадетского корпуса.

Сообщается, что медперсонал попросили срочно покинуть здание и переехать в новое здание вдоль Малой кольцевой автодороги.





Пресс-служба Агентства культурного наследия Узбекистана в своём комментарии опровергла информацию о возможном сносе здания, построенного в XIX веке.

В агентстве отметили, что здание включено в Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия, утверждённый правительством в 2019 году. Оно находится в государственной собственности и используется медакадемией на правах оперативного управления.





В здании никаких строительно-ремонтных работ не ведётся, отметили в агентстве. При этом в сообщении говорится, что руководству академии была разъяснена необходимость получения разрешения научно-экспертного совета при Агентстве культурного наследия с представлением сметы проекта в случае проведения строительно-ремонтных работ.

Согласно закону «Об охране и использовании объектов культурного наследия», собственник объекта материального культурного наследия (в данном случае — государство) несёт бремя содержания принадлежащего ему объекта с учётом невосполнимости его утраты и исторической, научной и культурной ценности. Такие объекты не подлежат разгосударствлению и приватизации.





В агентстве выразили признательность общественности за небезразличие и участие в сохранении объектов культурного наследия.

Напомним, год назад на территории старого ТашМИ был снесён предположительно бывший раковый корпус — двухэтажное здание начала XX века, известное тем, что в нём разворачивалось действие романа «Раковый корпус» Александра Солженицына.

Всего на территории старого ТашМИ, согласно указанному выше перечню, расположены пять архитектурных памятников XIX века. Предполагаемый раковый корпус в этот перечень не входил.