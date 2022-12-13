Раковый корпус из одноимённого романа Нобелевского лауреата по литературе, писателя Александра Солженицына снесли в Ташкенте. Кирпичное двухэтажное строение располагалось на территории старого ТашМИ (сейчас — Ташкентский государственный стоматологический институт — ред.) со стороны Малой кольцевой автодороги. До последнего времени в нём размещалось отделение детской челюстно-лицевой хирургии.

Фото Влада Заманова. Февраль, 2021 год.

О сносе здания на днях написал краевед из Ташкентского сообщества городских исследователей X-Places Рустам Хусанов. Сотрудник технадзора, которого корреспонденты «Газеты.uz» встретили на руинах здания, рассказал на условиях анонимности, что бывший раковый корпус снесли три месяца назад.

Основной причиной, по его словам, стало строительство на территории старого ТашМИ здания Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии.

«В новом центре 580 коек, а стоянки нет. Сотрудникам понадобится около 100 или 150 парковочных мест. А где будут оставлять машины посетители? Поэтому тут будет стоянка. Даже электромобили можно будет заряжать», — рассказал мужчина.

О Раковом корпусе сейчас напоминает только чинара, которая росла у крыльца здания." alt="О раковом корпусе сейчас напоминает только чинара, которая росла у крыльца здания." src="https://www.gazeta.uz/media/img/2022/12/JzjzJB16709148610574_b.jpg" width="680">О раковом корпусе сейчас напоминает только чинара, которая росла у крыльца здания.

Он отметил, что здание было без фундамента и находилось в аварийном состоянии.

«Поначалу говорили, что оно является культурным наследием, но после проверки этот факт не подтвердился. Мы получили письмо, в котором было указано, что здание не является культурным наследием», — сказал сотрудник.

Согласно Государственному кадастру объектов материального культурного наследия, на территории старого ТашМИ расположены пять архитектурных памятников XIX века. Это здание типографии бывшего кадетского корпуса, здания детской и взрослой инфекционной больницы, корпус изолятора инфекционного диспансера и корпуса лечебного отделения медицинской академии №29, куда входят бактериологическая лаборатория, детская терапевтическая стоматология (административный корпус), лечебная реабилитация, ЛОР-отделение и поликлиника.

Скриншот из Государственного кадастра объектов культурного наследия. " alt="Скриншот из Государственного кадастра объектов культурного наследия. " src="https://www.gazeta.uz/media/img/2022/12/IjCqCM16709150294980_b.jpg" width="680">Скриншот из Государственного кадастра объектов культурного наследия.

«Корпус детской челюстно-лицевой хирургии, построенный в 1901 году, в кадастре объектов материального культурного наследия, не указан. На месте этого здания планируется строительство парковки», — подтвердили информацию в пресс-службе Агентства культурного наследия.

Инициатива о сносе бывшего онкологического отделения, известного как раковый корпус, исходила от Министерства здравоохранения.

Скриншот приказа №255 от 20 сентября за подписью министра Бехзода Мусаева опубликовала блогер Фатима Жураева в своём Facebook-аккаунте 8 декабря. В документе со ссылкой на постановление президента Узбекистана «О мерах по совершенствованию и расширению масштабов эндокринологической службы» ставится вопрос сноса здания для строительства на его месте автостоянки для Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии. Предоставить проектную документацию в Агентство культурного наследия и получить согласие научно-экспертного совета поручено ГУП «Тиббиёт курилиш инжиниринг».

«Поскольку здание находилось в зоне охраны объектов материального культурного наследия, было предложено обсудить проект на заседании научно-экспертного совета при Агентстве культурного наследия. В результате дополнительных исследований установлено, что здание находилось на расстоянии более 50 метров от объектов культурного наследия. Это соответствует норме ШНК в части градостроительной охраны исторической среды. Расстояние от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций на плоском рельефе, согласно пункту 333, должно быть не менее 50 метров. С учётом того, что на его месте не будет построено другое здание, проект строительства автостоянки был одобрен», — разъяснялось в сообщении пресс-службы Агентства культурного наследия.

В ведомстве отметили, что научно-экспертный совет агентства посчитал включение корпуса детской челюстно-лицевой хирургии в Государственный кадастр объектов материального культурного наследия нецелесообразным.

Другого мнения придерживается краевед Рустам Хусанов. Он считает, что здание ракового корпуса в Ташкенте было «алмазом, который нужно было просто почистить и подсветить».

«Представьте, что вы владеете Колизеем. А потом ломаете его, как рухлядь, и делаете парковку на его месте. Это очень точное описание того, как относятся к памятникам в Узбекистане», — сказал Рустам Хусанов.





На заднем плане здание Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии.

Знаменитый раковый корпус был одним из пунктов в экскурсионном маршруте X-Places по дореволюционному Ташкенту. Как оказалось, последнюю группу туристов Хусанов привёл к зданию в мае этого года, на крыльце зачитал отрывки из романа Солженицына.

«Я заходил внутрь, беседовал с врачами. Медсёстры, глядя на группу туристов, улыбались: „Солженицын?“ Понимаю, что здание было морально устаревшим, но оно представляло собой историческую ценность и могло бы стать местом литературного, научного и туристического паломничества. Но вместо него теперь будет парковка», — сказал краевед.

Историограф Ташкента Борис Голендер считает, что здание бывшего онкологического отделения было скорее вспомогательным помещением, а не частью кадетского корпуса, построенного в конце XIX века. По его словам, особого архитектурного значения снесённое строение не имело, а вот памятное — возможно.

«Не очень уверен, что это тот самый раковый корпус. Правда, люди показывали, говорили, что онкологическое отделение в годы войны и после находилось именно на том месте, вдоль Малой кольцевой», — сказал Борис Голендер.

Главное здание кадетского корпуса.

Редактор сайта «Письма о Ташкенте» Евгений Скляревский считает дискуссионным вопрос, где именно лечился от рака Александр Солженицын: в старом ТашМИ, бывшей онкологической больнице на Глинке или в Ташкентской областной онкологии на Тахтапуле, в фойе которой есть памятный стенд о нобелевском лауреате.

«Но как городская легенда это дорого ташкентцам. Для меня лично снос ракового корпуса — потеря. В Ташкенте старые здания наперечёт, и каждое надо сохранить. Сейчас всплеск интереса к истории города. Корпус можно было вписать в экскурсии и в общественное пространство или оставить в нём медучреждение, чтобы оно жило. Тем более здание связано с личностью мирового масштаба и упоминается в его повести», — сказал Евгений Скляревский.

По его словам, снос исторического здания говорит о формальном подходе Агентства культурного наследия к «назначению» объекта, нуждающегося в защите.

«Вообще государство во всех странах не в первую очередь думает о защите памятников — есть более приоритетные задачи. Тут важна роль общественности: энтузиастов, блогеров. Одиночки многого не добьются. Нужна координация волонтёров для предотвращения таких внезапных сносов, вырубки деревьев за заборами или строительства театра вместо озера», — поделился мнением Евгений Скляревский.

Он считает, что после сноса ракового корпуса «ещё острее встаёт тема защиты старых построек около «УзБума», о которых «Газета.uz» публиковала подробный репортаж.

Часть стены, оставшейся от корпуса.

Произведение «Раковый корпус», которое Александр Солженицын определял как повесть, было задумано в 1954 году в Ташкенте. Ссыльный писатель проходил лечение в раковом «тринадцатом» корпусе, который находился в медгородке. На тот момент клиника являлась единственной в республике, куда направляли онкобольных. Воспоминания о том времени, врачах и пациентах, с которыми главный герой делил палату, легли в основу романа. Над произведением писатель работал четыре года: с 1963-го по 1967-й.

Многие персонажи «Ракового корпуса» имеют реальные прототипы. Прообразами докторов Людмилы Донцовой стала заведующая лучевым отделением Лидия Александровна Дунаева, Веры Гангарт — лечащий врач Ирина Емельяновна Мейке. Они спасли жизнь будущего нобелевского лауреата, благодаря которому у Ташкента появился «литературный памятник» в буро-жёлтом кирпиче. Его руины сегодня лежат под снегом.